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"Зеленого світла" не було: Угорщина заблокувала виділення Україні 18 млрд євро у 2023 році

6 грудня 2022, 18:43
В ЄС відбулися дуже емоційні дебати, під час яких усі розкритикували Будапешт, але це не принесло ніякого результату.
'Зеленого світла' не було: Угорщина заблокувала виділення Україні 18 млрд євро у 2023 році
Угорщина заблокувала виділення Україні 18 млрд євро у 2023 році / Reuters

Міністр фінансів Угорщини Міхай Варга від імені країни висловився проти ухвалення Європейською радою законодавчих поправок, які дозволили б виділити Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги у 2023 році. Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

За словами журналіста, у Європі не було "зеленого світла" стосовно виділення Україні фінансової допомоги.

"Як очікувалося, сьогодні у Брюсселі на зустрічі міністрів фінансів країн-членів ЄС не було "зеленого світла" стосовно 18 мільярдів євро для України. Угорщина досі блокує для того, аби забезпечити своє власне фінансування", - зазначив журналіст.

Він додав, що відбулися дуже емоційні дебати, під час яких усі розкритикували Будапешт, але це не принесло ніякого результату.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не буде приєднуватися до загального пакету допомоги Україні від Європейського Союзу на 18 млрд євро, який незабаром повинні представити.

"Тому що ми зробили це (виділили допомогу, - Главред) одного разу. Під час епідемії коронавірусу ми підтримували загальне запозичення, але цього було достатньо", - заявив він.

До того керівник угорського парламенту Ласло Кевер влаштував скандал, коли заявив про "психічні проблеми" у президента України Володимира Зеленського через те, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.

"Зазвичай той, хто потребує допомоги, просить про це ввічливо - звичайно, наполегливо, але просить, а не вимагає або загрожує. Загрожують ворогам, а не тим, кого хочуть мати друзями. Тут якась особиста психічна проблема", - говорив Кевер.

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Євросоюз Угорщина макрофінансова допомога
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