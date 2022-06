"Взнаєш дурня по балачках": у Зеленського жорстко відповіли на дике хамство Будапешта

В ОП прокоментували хамство офіційного Будапешта / УНІАН

В Офісі президента відреагували на образи спікера парламенту Угорщини Ласло Кевера на адресу Володимира Зеленського.

"Народ завжди мудрий і знає століттями, як відповідати на абсолютно неприйнятні, дикі висловлювання "недополітиків" на кшталт неповажного голови державних зборів Угорщини", - написав у Facebook заступник Голови ОП Андрій Сибіга.

При цьому він нагадав афоризми, що характеризують угорських офіційних осіб.

"He who is guilty is the one that has much to say

Осла впізнаєш по вухах, а дурня - по балачках

У короткого розуму язик довгий

Зазвичай такі загострення відбуваються в певні періоди року", - написав Сибіга.

Він також зазначив, що хотів би почути оцінку Ласло Кевера про те, як угорські фашисти спалили живцем тисячі людей у Чернігівському селі Корюківка.

"З іншого боку епохальні події далеко не регіонального характеру напевно теж є достатнім тригером для такої порослі "політиків", а ще якщо відгукується зсередини фашистська ДНК", - написав Сибіга.

"Історія піде вперед, Україна переможе: всі громадяни, які проживають в Україні будуть пишатися нашою державою, а такі "персони" залишаться на смітнику історії. У цьому сумнівів немає - хіба що згадають як непорозуміння, яке "підгавкувало" на президента України, президента країни героїв, сміливих і вільних людей", - додав він.

Сибіга додав до повідомлення посилання на сторінку у Вікіпедії про Корюківську трагедію.

Корюківська трагедія - масове вбивство 6700 жителів села Корюківка (нині місто в Чернігівській області), вчинене 1-2 березня 1943 загонами СС та угорської військової жандармерії в ході Другої світової війни.

Масове вбивство мирних жителів було каральною операцією угорських підрозділів у відповідь на дії партизанів.

читайте такожЄС поставить Угорщину на місце: експерт пояснив, як відповісти на шантаж Орбана

Хамська витівка Ласло Кевера

Раніше Кевер висловив думку про "психічні проблеми" у президента України Володимира Зеленського через те, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.

Його коментар з інтерв'ю до Дня національної єдності Угорщини наводить 444.hu.

Кевер заявив, що не пригадує зі своїх спостережень за міжнародною політикою, щоб колись лідер країни, яка потребує допомоги, так "піднімав голос проти когось", як це робить Володимир Зеленський, звертаючись не тільки до офіційного Будапешту, а й, наприклад, канцлера Німеччини.

"Зазвичай той, хто потребує допомоги, просить про це ввічливо - звичайно, наполегливо, але просить, а не вимагає або загрожує. Загрожують ворогам, а не тим, кого хочуть мати друзями. Тут якась особиста психічна проблема", - сказав Ласло Кевер.

Спікер сказав також, що очікує проблем для українських угорців після війни і "потрібно бути дуже обережними", щоб не дійшло до того, що угорській меншині доведеться зовсім покинути батьківщину.

Інші новини: