"Досить допомогли": Угорщина відмовилася підтримати пакет допомоги Україні на 18 млрд євро

Петер Сійярто / REUTERS

Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не буде приєднуватися до спільного пакету допомоги Україні від Європейського Союзу на 18 мільярдів євро, який незабаром повинні представити.

За його словами, Угорщина вже надала значну фінансову допомогу нашій державі.

"Тому що ми зробили це (виділили допомогу. - ред.) одного разу. Під час епідемії коронавірусу ми підтримували загальне запозичення, але цього було достатньо", - заявив він на зустрічі глав МЗС країн Центральноєвропейської ініціативи в Болгарії 7 листопада, цитує угорське видання Portfolio.

ЄС надасть Україні допомогу

Як заявили в Єврокомісії, підтримка буде мати форму довгострокових позик з високою знижкою, а також буде покривати процентні витрати.

До того ж кошти покриватимуть витрати на реформи, необхідні для наближення до членства в ЄС. Важливо, що крім пакету фінансування блоку необхідний внесок інших спонсорів, щоб покрити потреби української держави у фінансуванні у 2023-му.

"Ми готові продовжувати фінансову підтримку на двосторонній основі, на основі двосторонньої угоди між Україною та Угорщиною. Але ми точно не будемо підтримувати будь-які загальні запозичення Євросоюзу в цій сфері", – додав Сійярто.

Сійярто також в черговий раз розкритикував санкції ЄС, накладені на Росію. Він звинуватив їх у серйозних економічних наслідках для Європи.

Фінансова допомога Україні

Як повідомляє пресслужба Єврокомісії, ЄК представить пакет фінансової допомоги Україні на 2023 рік наступного тижня. Загальна сума допомоги складе 18 млрд євро.

"Президент фон дер Ляєн повідомила президенту Зеленському, що цього тижня вона запропонує значний фінансовий пакет від ЄС у розмірі до 1,5 млрд євро на місяць на загальну суму до 18 млрд євро, що значною мірою сприятиме покриттю потреб України у фінансуванні на 2023 рік", – сказано в повідомленні.

Фон дер Ляєн також підтвердила, що ЄС продовжує надавати гуманітарну допомогу Україні, особливо взимку.

Президенти також обговорили посилення санкцій проти агресора та негативну роль у підтримці Іраном агресії Росії та способи відповіді.

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