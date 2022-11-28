"Бути не може": у Путіна не вірять, що окупанти РФ здатні забратися із Запорізької АЕС

Немає ознак відходу військ РФ із Запорізької АЕС - Пєсков / Колаж Reuters, Вікіпедія

Рупор Кремля Дмитро Пєсков заявив, що, мовляв, "не треба шукати ознак" відведення окупаційних військ Росії з Запорізької атомної електростанції, яку вони захопили в Енергодарі. Мовляв, ні що на це не вказує.

Як повідомляє РБК, кремлівський представник вважає, що будь-яких ознак, що вказують на вихід російської армії із захопленої ЗАЕС, немає.

"Не потрібно шукати якихось ознак (відведення військ РФ з ЗАЄС) там, де їх немає і бути не може", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Окупанти РФ на Запорізькій АЕС

Найбільша атомна електростанція в Європі – Запорізька АЕС – перебуває під окупаційним контролем військ РФ з 4 березня, після боїв в Енергодарі. Росіяни своїми обстрілами пошкодили будівлі станції і взяли в полон її працівників.

Окупанти на ЗАЕС обладнали вогневі позиції та ведуть обстріли українських міст. В Енергоатомі казали, що в машинному залі першого енергоблоку станції розміщено не менше 14 одиниць важкої російської військової техніки разом з боєкомплектом, зброєю та вибухівкою.

Президент НАЕК Енергоатом Петро Котін 27 листопада зробив заяву про те, що помітні ознаки підготовки окупантів РФ до виходу з території ЗАЕС.

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