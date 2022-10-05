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"Нікчемний указ Путіна": в Україні рознесли РФ за привласнення Запорізької АЕС

5 жовтня 2022, 22:15

Михайло Подоляк підкреслив, що Україна на тлі указу Путіна про ЗАЕС очікує від країн-союзників трьох ключових речей.

Запорізька АЕС, російські військові
Запорізька АЕС / Reuters, Telegram Андрій Єрмак

Указ президента РФ Володимира Путіна про присвоєння Запорізької АЕС є нікчемним. Як повідомляє пресслужба МЗС Украни, у відповідь на такі дії Кремля необхідно ввести нові санкції.

У відомстві підкреслили, що указ російського диктатора посилює загрози у сфері ядерної безпеки ЗАЕС.

"Пропонуємо Європейському Союзу, державам Групи Семи та іншим партнерам невідкладно розглянути введення санкцій проти Російської державної корпорації "Росатом", афілійованих з нею компаній та інституцій, а також інших ключових факторів атомної енергетики Росії", - закликали в МЗС.

Там зазначили, що розраховують на чітку позицію Міжнародного агентства з атомної енергії.

У МЗС нагадали громадянам Росії, які збираються виконувати злочинний указ, про присвоєння станції, що їм за це загрожує кримінальна відповідальність.

При цьому радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що Україна на тлі указу Путіна про ЗАЕС очікує від країн-союзників трьох ключових речей:

  • Санкцій щодо Росатома.
  • Зупинки будівництва всіх атомних об'єктів за участю Росії.
  • Відмови від будь-яких партнерств з Росією в атомній промисловості.
Подоляк, Запорізька АЕС

Указ Путіна про ЗАЕС

Нагадаємо, у середу, 5 жовтня, Путін своїм указом доручив "передати Запорізьку АЕС під управління Росії".

Свій указ російський глава назвав"про особливості правового регулювання в галузі використання атомної енергії на території Запорізької області". Згідно з ним, акціонерному товариству "експлуатуюча організація Запорізької АЕС" "нададуть дозвіл (ліцензію) на право ведення робіт у галузі використання атомної енергії відповідно до законодавства Російської Федерації у сфері використання атомної енергії".

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МЗС України Запорізька АЕС Михайло Подоляк
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