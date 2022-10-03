Гендиректора Запорізької АЕС повернули з російського полону - МАГАТЕ

Гендиректор ЗАЕС вже зустрівся зі своєю сім'єю.
З російського полону вдалося повернути генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова. Він був викрадений окупантами. Про це заявив глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.
Гендиректор ЗАЕС вже зустрівся зі своєю сім'єю.
"Я підтримую звільнення Ігоря Мурашова, генерального директора Запорізької атомної електростанції України; я отримав підтвердження, що Мурашов благополучно повернувся до своєї сім'ї", - заявив Гроссі.
Ситуація на Запорізькій АЕС
21 липня повідомлялося, що окупанти розмістили військову техніку та вибухівку у машинній залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилось поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому баку зберігається легкозаймисте масло, яке використовують для охолодження парових турбін.
5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього були ризики витоку водню.
9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнерівці".
Нагадаємо, обстріли на Запорізькій АЕС координують співробітники "Росатому". Вони завжди знають, де і коли буде обстріл, а окупанти спокійно ходять по території станції під час обстрілів.
29 серпня стало відомо про те, що окупанти обстріляли ЗАЕС і снаряди впали між другим і третім реакторами. Вони пробили дах спецкорпусу, де зберігається свіже паливо.
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