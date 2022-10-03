Гендиректора Запорізької АЕС повернули з російського полону - МАГАТЕ

З російського полону повернувся директор ЗАЕС Ігор Мурашов / Енергоатом

З російського полону вдалося повернути генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова. Він був викрадений окупантами. Про це заявив глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

Гендиректор ЗАЕС вже зустрівся зі своєю сім'єю.

"Я підтримую звільнення Ігоря Мурашова, генерального директора Запорізької атомної електростанції України; я отримав підтвердження, що Мурашов благополучно повернувся до своєї сім'ї", - заявив Гроссі.

З російського полону повернувся директор ЗАЕС ігор Мурашов / скріншот

Ситуація на Запорізькій АЕС

21 липня повідомлялося, що окупанти розмістили військову техніку та вибухівку у машинній залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилось поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому баку зберігається легкозаймисте масло, яке використовують для охолодження парових турбін.

5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього були ризики витоку водню.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнерівці".

Нагадаємо, обстріли на Запорізькій АЕС координують співробітники "Росатому". Вони завжди знають, де і коли буде обстріл, а окупанти спокійно ходять по території станції під час обстрілів.

29 серпня стало відомо про те, що окупанти обстріляли ЗАЕС і снаряди впали між другим і третім реакторами. Вони пробили дах спецкорпусу, де зберігається свіже паливо.

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