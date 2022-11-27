Російські окупанти готуються до втечі із Запорізької АЕС - президент Енергоатому

Російські окупанти можуть покинути ЗАЕС / колаж фото ГУР Міноборони України, Reuters

Російські окупанти, які захопили Запорізьку атомну електростанцію, незабаром можуть покинути АЕС. В останні тижні спостерігаються ознаки підготовки до їх можливого відходу. Про це в ефірі телемарафону розповів президент Енергоатому Петро Котін.

Він зазначив, що росіяни можуть спробувати вивезти з АЕС все, що вийде.

"По-перше, дуже багато стало з'являтися публікацій в російській пресі про те, що ЗАЕС, можливо, варто було б покинути, можливо, її варто передати МАГАТЕ під контроль. Таке, знаєте, враження, що вони збирають валізи і крадуть все, що можуть знайти", - сказав Котін.

Президент Енергоатому акцентував на тому, що поки рано говорити про відхід окупантів із ЗАЕС. Тим більше вони найімовірніше замінували територію станції.

Ситуація на Запорізькій АЕС

21 липня повідомлялося, що окупанти розмістили військову техніку та вибухівку у машинній залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилось поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому баку зберігається легкозаймисте масло, яке використовують для охолодження парових турбін.

5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього були ризики витоку водню.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнерівці".

Нагадаємо, обстріли на Запорізькій АЕС координують співробітники "Росатому". Вони завжди знають, де і коли буде обстріл, а окупанти спокійно ходять по території станції під час обстрілів.

29 серпня стало відомо про те, що окупанти обстріляли ЗАЕС і снаряди впали між другим і третім реакторами. Вони пробили дах спецкорпусу, де зберігається свіже паливо.

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