Шольц анонсував гарантії безпеки для України та назвав головну умову

Володимир Зеленський та Олаф Шольц / president.gov.ua

Канцлер Федеративної республіки Німеччина Олаф Шольц заявив про те, що Берлін обговорює з союзниками гарантії безпеки для України.

За його словами, про це можна буде говорити після закінчення війни. Разом з тим німецький лідер не виключив, що цей момент настане вже скоро, повідомляє Reuters.

"Ми обговорюємо з близькими союзниками питання про гарантії безпеки, які ми можемо дати. Це безперервний процес. Зрозуміло, що він не буде таким, як якщо б хтось був членом НАТО", - підкреслив канцлер ФРН.

Разом з тим Шольц додав, що дипломатична сфера веде підготовку до того дня, коли в Україні закінчиться війна, а це, на його думку, настане вже скоро.

читайте такожКомпенсація збитку і гарантії Україні: Єрмак назвав умови зняття санкцій з РФ

Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що Україна готова була б вступити в НАТО, однак Києву не пропонують інтеграції до Альянсу. У ситуації, що склалася Україна має намір шукати оптимальні моделі безпеки, які дозволять забезпечити захист українців.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявляв, що Північноатлантичний альянс не закриває свої двері для України. Але зараз не Час обговорювати це питання. Говорити на тему вступу України до НАТО, на його думку, потрібно після завершення війни з Росією.

Президент Зеленський на початку червня заявляв, що зараз не час міркувати про вступ України до НАТО. За його словами, Київ не погодиться на сценарій, що передбачає розміщення баз Альянсу без інтеграції в колективний блок безпеки заходу.

Читайте ще: