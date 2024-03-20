"Був агентом ФСБ": Сотник розповів, від чого помер Навальний у в'язниці

Журналіст вважає, що в цей проєкт Кремль вклав чимало грошей, і вбивати Навального не було сенсу.

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Олексій Навальний помер своєю смертю, вважає Олександр Сотник / Колаж: Главред, фото: пресслужба Мосміськсуду, Главред

Російський політик Олексій Навальний насправді не був опозиціонером, а працював на Кремль - був агентом ФСБ. Про це заявив журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

"Пан Навальний справно служив ФСБ, він - агент Федеральної служби безпеки. Його курирував генерал армії Сергій Борисович Корольов", - сказав Сотник під час чату на Главреді.

Журналіст вважає, що в цей проєкт Кремль вклав чимало грошей, і вбивати Навального не було сенсу.

"Навальний помер, і помер своєю смертю. Путін його не вбивав. Навіщо Путіну вбивати свого найкращого агента, до того ж дорогого, в якого ввалено неміряно "бабла"? Навіщо? Це ж такий дорогий проєкт! Над ним працювали люди в погонах, серйозні дядьки"", - переконаний Сотник.

За його словами, "Навальний помер від залежності або від наслідків залежності".

Також журналіст піддав сумніву й отруєння Навального 2020 року.

"Скільки можна розповідати про те, що його травонув Путін? Та ніякий Путін його не труїв", - зазначив він.

За версією сотника, міф про отруєння Навального створили ЗМІ. Причому частина з них, як стверджує Сотник, "просто працюють на гроші від російської реклами, їм заносять гроші від Кремля і кажуть, що писати".

"Вони і розповідали, як Навальний був отруєний. Вони створили цей міф", - додав він.

Дивіться відеоверсію чату з Олександром Сотником:

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Отруєння Навального

20 серпня 2020 року російський опозиціонер Олексій Навальний став почуватися зле під час авіаперельоту з Москви до Томська. Літак екстрено посадили в Омську, політика госпіталізували й під'єднали до апарата ШВЛ. Політик впав у кому.

2 вересня в Кабміні Німеччини заявили, що лабораторія Бундесверу (збройні сили Федеративної Республіки Німеччина) знайшла в організмі російського опозиціонера Олексія Навального сліди отрути з групи "Новачок".

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) 6 жовтня зробила заяву, в якій ішлося про те, що в зразках фізіологічних рідин Олексія Навального було виявлено токсичні хімікати.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що за Навальним стоять американські спецслужби, а росіяни до його отруєння не причетні.

Навальний 21 грудня опублікував відео, яке він назвав розмовою з військовим хіміком з Інституту криміналістики ФСБ Костянтином Кудрявцевим. У телефонній розмові обговорюється питання замаху на політика.

У ФСБ назвали телефонну розмову підробкою та провокацією, організованою за участю спецслужб іноземних держав.

Смерть Навального - що відомо Російський опозиційний лідер Олексій Навальний помер у виправній колонії. Про це 16 лютого повідомило тюремне відомство в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Як писали російські пропагандистські ЗМІ, у Навального раптово відірвався тромб. 17 лютого прессекретарка російського опозиціонера Кіра Ярмиш офіційно підтвердила смерть політика. "Олексія Навального вбито. Його смерть настала 16 лютого о 14:17 за місцевим часом, як написано в офіційному повідомленні, виданому матері Олексія", - написала вона у Twitter. Керівники провідних інституцій Європейського Союзу відреагували на смерть Олексія Навального. Вони заявили, що за його смерть несе відповідальність російський режим. Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що смерть російського опозиціонера настала через відрив тромбу. Політика поховали у Москві на Борисівському цвинтарі. Попрощатися з ним прийшли тисячі людей. "Я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо, він реально загинув від тромбу", - заявив Буданов. 24 лютого російські тюремники нарешті віддали тіло опозиційного політика Олексія Навального його матері. 1 березня в Москві відбувся похорон Навального.

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