Бунт у РФ: "бойові буряти" Путіна вистрибують з автобусів, щоб не їхати на війну в Україну

Військові РФ - буряти / warfare.com.ua

Близько півсотні бурятських контрактників армії РФ відмовилися воювати в Україні, розірвали контракт і змогли повернутися додому. Чергова група з 150 осіб прибула в додому 9 липня.

Як розповіла правозахисниця, голова фонду "Вільна Бурятія" Олександра Гармажапова в ефірі телеканалу Freedom, на окупованій території Донбасу близько 17 осіб, серед яких тувинці, буряти, написали 3 тижні тому заяви про розірвання контракту. Начальство їх закрило в комендатурі.

"Командири роблять вигляд, що не бачать рапорти, ставлять печатки "схильний до брехні і зради" — каже правозахисниця.

За її словами, тиждень тому було опубліковано звернення дружи військових з Бурятії, які просили замінити їх на інших чоловіків і повернути їх на батьківщину. Насправді їхні чоловіки вже поверталися додому, але до моменту оприлюднення звернення їх розвернули назад, тому багатьом довелося просто вистрибувати з автобуса під час руху.

"На момент запису відео їхні чоловіки вже написали рапорти про розірвання контракту. Але вийшло так, що після появи їх відеозвернення в мережі автобус з цими чоловіками, які вже їхали додому, розгорнули, і їх знову відправили на територію, окуповану в Україні, і залишили там ще на 10 днів. І ось вчора сьогодні почали прилітати літаки, і там вже є ті, хто відмовився. Контракт розірвати можна. Покарання за це немає. Це реально. Так їх тримали закритими, але їм вдалося повернутися. Або ось так, або вантажем 200", - говорить глава Фонду.

Вона додає, що військовослужбовці з Бурятії відмовляються воювати в Україні не тільки через страх загибелі, а й нерозуміння того, чому вони повинні "денацифікувати" Україну.

"Зі мною зв'язувався один військовий, якому вдалося розірвати контракт, він сказав: "Я не хочу бути окупантом. І я не розумію, чому ми "денацифікуємо" Україну, якщо я 9 років жив у Москві і стикався там з расизмом і ксенофобією". Я часто на початку чула фрази про те, що "там же НАТО потрібна демілітаризація". І тоді я нагадую - "вам в Москві кажуть, що ви "чурки" і "вузькоокі" і повинні їхати до себе додому. Ви впевнені, що "денацифікації" потребує Україна? Ви говорите, що ви хочете захищати російську мову в Україні? Згадайте, що відбувається з мовами корінних народів Росії в Росії? І що саме Володимир Путін був ініціатором того, щоб ваша мова була переведена в розряд факультативу і стала необов'язковою до вивчення". І тоді у людей щось клацає", - додала Гармажапова.

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Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти розуміють відсутність перспектив продовження агресії проти України. Про це вони говорять в розмовах з рідними.

Перехоплення розмови окупанта з Бурятії зі складу 2 десантно-штурмової бригади РФ, що дислокується в Херсонській області, з матір'ю опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За словами військового РФ, він не бачить сенсу в "спецоперації". Він заявляє, що ЗСУ не планують здаватися і готові захищати свою землю, російські військові роблять все можливе, щоб швидше повернутися в РФ.

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