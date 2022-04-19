Бунт у Дагестані: кавказці відмовляються воювати проти України

У Дагестані відмовляються воювати проти України / Reuters

Найманці з Кавказу відмовляються йти на війну в Україну. Вони почали розуміти, що це не їхня війна, і вони не хочуть вмирати За Росію.

Про це свідчить приватне листування загарбника з Дагестану, надана СБУ і опублікована в Telegram "Збройні Сили України. Війна з окупантами".

Учасники чату обговорювали набір добровольців на війну в Україну, причому один з них, судячи з повідомлень, вже знаходиться на території нашої країни .

Він повідомив, що у Росії у війні дуже великі втрати. Через це воювати він не наважується, оскільки посадять за дезертирство. На що йому відповіли, що краще відсидіти, ніж загинути.

читайте такожВійськові 47-ї танкової дивізії РФ бунтують і розривають контракти - не хочуть воювати в Україні"Це не наша війна. Нехай русаки, якщо їм треба, самі воюють", – зазначив один з учасників бесіди.

"Русаки нас використовують, нашими руками роблять все", – відповів інший, додавши, що оплату вихідцям з Кавказу теж обіцяють невисоку.

Нагадаємо, що це далеко не перший раз, коли російські солдати відмовляються виконувати злочинні накази командування. Раніше понад 100 військовослужбовців з 200-ї окремої мотострілецької бригади (Печенга) відмовилися від подальшої участі в "спецоперації".

Також ми писали, що військовий підрозділ спецназу Росії, який воював у Сирії, у повному складі відмовилося брати подальшу участь у спробах штурму Маріуполя.

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