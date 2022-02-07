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"Буде важко напасти на Україну": російські офіцери і чиновники засумнівалися в плані Путіна

7 лютого 2022, 19:11

Американська розвідка дізналася подробиці.

Володимир Путін
Володимир Путін / УНІАН

Деякі російські чиновники стурбовані тим, що широкомасштабне вторгнення в Україну буде дорожче і складніше, ніж це уявляють президент Росії Володимир Путін та інші лідери Кремля.

Про це з посиланням на джерела в американській розвідці повідомляє CNN.

За інформацією видання, російські чиновники, серед яких є розвідники і військові оперативники, також скаржаться на те, що їхні плани виявляють і публічно викривають країни Заходу.

Як повідомили виданню два джерела, немає ніяких доказів того, що ці чиновники виступають проти загального плану або будуть бунтувати проти наказів Путіна.

читайте такожЛідери Німеччини, Франції та Польщі разом обговорять питання загрози вторгнення Росії в УкраїнуЩе один інформатор, знайомий з розвідкою США, зазначив, що в Росії є професійні військові, які, як очікується, будуть ефективно виконувати накази Путіна.

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Однак Російський оборонний персонал вважає, що буде важко напасти на Україну, таку думку висловив високопоставлений європейський чиновник, посилаючись на не розуміння російських військових плану гри.

Чиновник додав, що їхні оцінки свідчать, що вони вважають, що "це дуже складний план гри, щоб встояти".

Загроза вторгнення РФ

Раніше колишній міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що для вторгнення в Україну і окупації її території РФ повинна мати у своєму розпорядженні 200 тисяч військових, яких поки немає на кордонах з Україною.

Також повідомлялося, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ отримав від Вашингтона відомості про можливу провокацію Москви до їх офіційного оприлюднення. Він не виключив будь-яких небезпечних сценаріїв з боку РФ.

Тим часом журналісти Fox News стверджують, що численні джерела в Конгресі повідомили їм інформації про те, що Київ може впасти протягом 72 годин, якщо трапиться повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну.

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Автор: Сергій Кущ
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вторгнення Росії новини України
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