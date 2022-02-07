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Путін готовий захопити Київ: ексміністр оборони назвав ймовірний напрямок удару РФ

7 лютого 2022, 11:54

Росія може створити фейкове відео, яке стане приводом для вторгнення, не виключив Андрій Загороднюк.

армія, Росія
В Україні оцінили загрозу вторгнення РФ / Facebook/mod.mil. rus

Задля вторгнення в Україну і окупації її території РФ повинна мати у своєму розпорядженні 200 тисяч військових, яких поки немає на кордонах з Україною, заявив колишній міністр оборони Андрій Загороднюк.

В інтерв'ю британському виданню The Guardian він назвав правдоподібною версію про те, що Росія планує створити фейкове відео, на якому українські військові нападають першими, що стане приводом для вторгнення.

У своєму інтерв'ю Загороднюк каже, що він не вірить у неминучість російського вторгнення. За його словами, поки наміри Кремля залишаються неясними.

"Якщо Путін захопить Київ, буде повномасштабна війна. Українська армія буде битися. Буде великий опір. Україна не збирається приєднається до Росії. Це зрозуміло. Якщо, звичайно, у Путіна не своє розуміння реальності. Буде кров, санкції. Така війна в Європі зараз нікому не потрібна", - каже екс-міністр оборони.

Він також нагадав про те, що під виглядом спільних навчань РФ перекинула сили в Білорусь ближче до кордонів України. При цьому виникає загроза для столиці України.

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"Росія збільшила чисельність своїх військ у Білорусі. Вони готуються до потенційного вторгнення. Найбільше мене турбує Київ", - додав Загороднюк.

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вторгнення Росії військова агресія РФ Андрій Загороднюк
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