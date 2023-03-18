"Особиста нагорода - ордер на арешт": у Зеленського потролили Путіна за провали у війні

Михайло Подоляк прокоментував видачу ордера на арешт Володимира Путіна.

Михайло Подоляк розповів про "досягнення" Володимира Путіна / Офіс президента України, сайт Кремля

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував видачу ордера на арешт диктатора Володимира Путіна, а також провали РФ у війні з Україною.

Серед "досягнень" ворога з початку війни він назвав вигнання з РФ Європи, знищення її власної армії і ордер на арешт диктатора. Про це він написав у Twitter.

При цьому він іронічно прокоментував ймовірний "план", який Путін намітив собі напередодні війни.

відео дня

Серед головних пунктів "плану" Путіна радник глави ОП перерахував:

вигнання Росії з Європи;

самогубство "русского міра" в Україні;

самодискредитацію та знищення власної ж армії;

економічну ізоляцію Росії.

"І, нарешті, ордер на арешт Путана в якості особистої "винагороди". Сильно. Все буде ще гірше для Росії", - додав Подоляк.

Михайло Подоляк прокоментував видачу ордера на арешт Володимира Путіна / @Podolyak_M

Ордер на арешт Путіна

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і уповноваженої в РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що міжнародне співтовариство має забезпечити притягнення до відповідальності всіх причетних до примусової депортації українських дітей на територію РФ

Інциденти, виявлені управлінням прокурора МКС, включають депортацію сотень українських дітей, викрадених окупантами з притулків і дитячих будинків.

Президент США Джо Байден заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна є виправданим, оскільки російський президент скоїв військові злочини.

Читайте більше: