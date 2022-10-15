Бійня в Бєлгородській області: у військовій частині розстріляли десятки "чмобіків"

У РФ розстріляли "чмобіків" у військовій частині / Reuters

В Бєлгородській області РФ невідомий відкрив стрілянину на території однієї з військових частин.

За попередніми даними, є загиблі і поранені, повідомляє Baza.

Бійня сталася у Валуйському районі.

За неофіційними даними, троє військових відкрили стрілянину у військовій частині в Бєлгородській області, уточнюють в Мережі.

Попередньо, 22 людини вбито і 16 поранено. Двоє з трьох стрільців вбиті вогнем у відповідь, один втік.

Не виключено, що вогонь на ураження відкрив хтось із мобілізованих, які постраждали від знущань з боку інших військових.

У Мережі пишуть, що стрілянина сталася на полігоні в селищі Солоті. Нібито там перебували понад 100 осіб з Брянської області, які категорично відмовлялися від відправки під Лиман (Донецька область).

Відомо, що військове керівництво більше тижня намагалося умовити мобілізованих відправитися на штурм міста.

Нагадаємо, раніше в російському Бєлгороді прогриміли потужні вибухи. В результаті в місті є руйнування.

Очевидці викладають в мережу фото і відео. На кадрах зафіксовані наслідки "бавівни".

Зазначимо, що в результаті постраждав як мінімум один багатоповерховий будинок.

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