Бійня в Бєлгородській області: у військовій частині розстріляли десятки "чмобіків"

За неофіційними даними, троє військових відкрили стрілянину у військовій частині в Бєлгородській області.
В Бєлгородській області РФ невідомий відкрив стрілянину на території однієї з військових частин.
За попередніми даними, є загиблі і поранені, повідомляє Baza.
Бійня сталася у Валуйському районі.
За неофіційними даними, троє військових відкрили стрілянину у військовій частині в Бєлгородській області, уточнюють в Мережі.
Попередньо, 22 людини вбито і 16 поранено. Двоє з трьох стрільців вбиті вогнем у відповідь, один втік.
Не виключено, що вогонь на ураження відкрив хтось із мобілізованих, які постраждали від знущань з боку інших військових.
У Мережі пишуть, що стрілянина сталася на полігоні в селищі Солоті. Нібито там перебували понад 100 осіб з Брянської області, які категорично відмовлялися від відправки під Лиман (Донецька область).
Відомо, що військове керівництво більше тижня намагалося умовити мобілізованих відправитися на штурм міста.
Нагадаємо, раніше в російському Бєлгороді прогриміли потужні вибухи. В результаті в місті є руйнування.
Очевидці викладають в мережу фото і відео. На кадрах зафіксовані наслідки "бавівни".
Зазначимо, що в результаті постраждав як мінімум один багатоповерховий будинок.
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