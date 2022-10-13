"Ракета, будинок обвалився": потужна "бавовна" налякала жителів Бєлгорода

У Бєлгороді постраждав як мінімум один багатоповерховий будинок. З його даху йде дим.
У російському Бєлгороді у четвер вдень прогриміли потужні вибухи. В результаті в місті є руйнування.
Очевидці викладають в Мережу фото і відео. На кадрах зафіксовані наслідки "бавовни".
Зазначимо, що в результаті постраждав як мінімум один багатоповерховий будинок. З його даху йде дим.
З іншого ракурсу видно, що в будинок було попадання від уламків ракети, яку терористи РФ випускали по Україні.
"Ракета, будинок обвалився", - кажуть очевидці в проїжджаючому повз авто.
Нагадаємо, правозахисник Марк Фейгін заявив, що через власні невдачі на фронті в Україні Росія вдарила ракетами і дронами майже по кожній області. Однак ЗСУ цього просто так не залишать і будуть давати жорстку відповідь. Цілями можуть стати Бєлгород і Ростов.
Раніше журналістка ITN Емма Берроуз з посиланням на слова представника Західної розвідки заявила, що військові об'єкти Росії в місті Бєлгород є легальними цілями для України. Такі дії не загрожують територіальній цілісності Російської держави.
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