"Ракета, будинок обвалився": потужна "бавовна" налякала жителів Бєлгорода

У Бєлгороді прогриміли вибухи / Telegram

У російському Бєлгороді у четвер вдень прогриміли потужні вибухи. В результаті в місті є руйнування.

Очевидці викладають в Мережу фото і відео. На кадрах зафіксовані наслідки "бавовни".

Зазначимо, що в результаті постраждав як мінімум один багатоповерховий будинок. З його даху йде дим.

З іншого ракурсу видно, що в будинок було попадання від уламків ракети, яку терористи РФ випускали по Україні.

"Ракета, будинок обвалився", - кажуть очевидці в проїжджаючому повз авто.

/ Скріншот

Нагадаємо, правозахисник Марк Фейгін заявив, що через власні невдачі на фронті в Україні Росія вдарила ракетами і дронами майже по кожній області. Однак ЗСУ цього просто так не залишать і будуть давати жорстку відповідь. Цілями можуть стати Бєлгород і Ростов.

Раніше журналістка ITN Емма Берроуз з посиланням на слова представника Західної розвідки заявила, що військові об'єкти Росії в місті Бєлгород є легальними цілями для України. Такі дії не загрожують територіальній цілісності Російської держави.

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