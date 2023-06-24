"Борту більше немає": літак Путіна раптово зник з радара

Російський диктатор злякався просування в бік Москви ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина і його бойовиків. Його особистий літак вилетів з Внуково в бік Санкт-Петербурга. Однак пізніше цей літак раптово зник з радарів. Про це повідомляє Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.
Відомо, що з Внуково вилетів літак президентського спеціального льотного загону "Росія" ТУ-214ПУ. Варто відзначити, що в назві літака "ПУ" вказує на те, що на ньому встановлений пункт управління - "червона кнопка".
Пізніше стало відомо, що прямо над Твер'ю зник зв'язок з літаком Путіна. Не можна виключати, що борт міг впасти.
"Над Твер'ю у президентського борту відключилися транспондери. Два варіанти. Або не хочуть показувати куди летить борт. Або борту більше немає", - йдеться в повідомленні.
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Куди летів Путін
Високопосадовці в українських спецслужбах розповіли Українській правді про те, що Путін нібито вирушив на Валдай.
"У нас вже є дані, що Путін виїжджає з Москви. Його везуть на Валдай", - каже джерело.
Прессекретар диктатора заперечує це і стверджує, що Путін "працює у Кремлі".
Військовий заколот Пригожина
Керівник бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин ввечері 23 червня заявив, що кадрові військові Міноборони окупантів РФ завдали ракетного удару по тилу вагнерівців. У відповідь Пригожин сказав, що він зібрав 25-тисячне угруповання і піде на Москву для розборок з відомством Шойгу.
Вранці 24 червня бойовики Вагнера взяли під контроль Ростов-на-Дону. Тепер вони утримують там всі військові об'єкти. Збили 3 вертольоти, які намагалися по них вдарити.
Ймовірно, після Ростова Вагнер за тією ж схемою захопив і Воронеж.
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що в Росії почалася громадянська війна. Він підтвердив відомості, що Вагнер йде на Москву.
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