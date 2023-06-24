Москва ізольована і готується до облоги - ГУР

У Мережі повідомляють, що у Пригожина 20 тисяч бойовиків, які нібито відправились у бік Москви.

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Москва готується до облоги / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главарь ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вийшов зі своїми бойовиками з території України, взяв під свій контроль Ростов та просувається у бік Москви. Тепер столиця, де царює Путін, може опинитися в облозі. Про це повідомляє українська розвідка.

Москва вже готується до облоги і там введено режим контртерористичної організації. Такий режим введено і в деяких інших російських регіонах.

У Москву стягують військових та техніку, яка досі залишалась в резерві.

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"Наразі Москва практично ізольована силами поліцейських та військових підрозділів. На кожному перехресті та на виїздах з міста перебувають посилені патрулі. Містом рухається велика кількість автобусів без номерів та розпізнавальних знаків з озброєними людьми всередині. Зупинено рух міжрегіонального пасажирського транспорту. Призупинено вантажні та поштові перевезення. Проводиться масовий догляд автотранспорту з акцентом на великі закриті фургони", - йдеться у повідомленні.

На трасі Москва - Вороніж - Ростов - Краснодар - Новоросійськ практично зупинено рух цивільного та службового транспорту. Смуги звільнили для руху військової та вантажної техніки. На всіх з'їздах з траси встановили озброєні блокпости.

Ситуація у Москві

Джерело ВЧК-ОДПУ заявило, що Пригожин не блефує. У нього нібито є 20 тисяч бойовиків. Москва може не встояти під натиском "вагнерівців".

"Багато хто з них з серйозним досвідом. Рішення у Вагнері приймаються не як у МО через купу доповідачів нагору, а майже миттєво. Сил, кинутих на оборону Москви, не вистачить їх зупинити. У ПВК здаються частинами, просто переходять під їхній контроль", - розповіло джерело.

Кремль викликав навіть тих військових, хто був у відпустці. Їх озброїли та відправили на трасу "зустрічати" Пригожина. Із техніки у них є лише кілька БТР.

Військовий заколот Пригожина

Керівник бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин ввечері 23 червня заявив, що кадрові військові Міноборони окупантів РФ завдали ракетного удару по тилу вагнерівців. У відповідь Пригожин сказав, що він зібрав 25-тисячне угруповання і піде на Москву для розборок з відомством Шойгу.

Вранці 24 червня бойовики Вагнера взяли під контроль Ростов-на-Дону. Тепер вони утримують там всі військові об'єкти. Збили 3 вертольоти, які намагалися по них вдарити.

Ймовірно, після Ростова Вагнер за тією ж схемою захопив і Воронеж.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що в Росії почалася громадянська війна. Він підтвердив відомості, що Вагнер йде на Москву.

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