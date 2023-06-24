"Ідіть на Київ, а не на Москву": Соловйов закотив істерику через бунт Пригожина

Головний рупор кремлівської пропаганди Володимир Соловйов розпереживався через заколот, який влаштував лідер ПВК "Вагнера" Євген Пригожин в Росії.

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Соловйов прямо порівняв Пригожина з італійським диктатором Муссоліні / колаж Главред, скріншоти з відео

Топовий російський пропагандист Володимир Соловйов ледь не впав у прострацію через збройний заколот, який влаштував у країні-агресорі РФ ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.

Котячись у власному автомобілі, Соловйов на ходу записував відео, в якому жорстко почав критикувати бунт. Видно було, що пропагандист засмучений і дуже боїться, що процес розпаду країни-агресора вже запущений.

"Невже ми дозволимо країну втратити? Зупиніться, поки не пізно. Немає нічого страшнішого громадянської війни", - заявив пропагандист.

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Далі Соловйов каже - мовляв, 25 тисяч "вагнерівців" стали б у нагоді на фронті. А далі пішли його Нестримні фантазії з приводу того, що бойовики Пригожина повинні йти в атаки на Львів або Київ, а не на Москву.

"Хлопці, схаменіться! Ворог - там, на Україні", - заявив пропагандист.

В кінцевому підсумку, Соловйов, мабуть, згадав про відібране житло в Італії, і порівняв бунт Пригожина з маршем на Рим, який в 1920-і роки влаштував лідер фашистів Беніто Муссоліні (і на довгі роки захопив владу в країні).

Збройний бунт ПВК Вагнера

Нагадаємо, напередодні ватажок бандформувань ПВК Вагнер Євген Прігожин звинуватив кадрових російських окупантів Міністерства оборони РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. Він заявив, що тепер 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з Міноборони.

24 червня вранці Пригожин заявив, що бойовики ПВК Вагнера взяли під контроль всі військові об'єкти в Ростові-на-Дону. Також, за його словами, вагнерівці за ніч збили три вертольоти російських військ.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що Пригожин почав збройний заколот. "Звертаюся до росіян, військових і силових відомств і до тих, кого обманом і погрозами штовхнули на шлях збройного заколоту те, з чим ми зіткнулися — це зрада".

Як підкреслив радник глави офісу президента Михайло Подоляк, заколот ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина проти влади країни-окупанта Росії – фактично початок громадянської війни.

Він додав, що старт контрнаступу армії України призвів до розколу російських еліт. Все йде за сценарієм, про який говорилося ще в минулому році.

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