"Ідіть на Київ, а не на Москву": Соловйов закотив істерику через бунт Пригожина

Топовий російський пропагандист Володимир Соловйов ледь не впав у прострацію через збройний заколот, який влаштував у країні-агресорі РФ ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.
Котячись у власному автомобілі, Соловйов на ходу записував відео, в якому жорстко почав критикувати бунт. Видно було, що пропагандист засмучений і дуже боїться, що процес розпаду країни-агресора вже запущений.
"Невже ми дозволимо країну втратити? Зупиніться, поки не пізно. Немає нічого страшнішого громадянської війни", - заявив пропагандист.
Далі Соловйов каже - мовляв, 25 тисяч "вагнерівців" стали б у нагоді на фронті. А далі пішли його Нестримні фантазії з приводу того, що бойовики Пригожина повинні йти в атаки на Львів або Київ, а не на Москву.
"Хлопці, схаменіться! Ворог - там, на Україні", - заявив пропагандист.
В кінцевому підсумку, Соловйов, мабуть, згадав про відібране житло в Італії, і порівняв бунт Пригожина з маршем на Рим, який в 1920-і роки влаштував лідер фашистів Беніто Муссоліні (і на довгі роки захопив владу в країні).
Збройний бунт ПВК Вагнера
Нагадаємо, напередодні ватажок бандформувань ПВК Вагнер Євген Прігожин звинуватив кадрових російських окупантів Міністерства оборони РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. Він заявив, що тепер 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з Міноборони.
24 червня вранці Пригожин заявив, що бойовики ПВК Вагнера взяли під контроль всі військові об'єкти в Ростові-на-Дону. Також, за його словами, вагнерівці за ніч збили три вертольоти російських військ.
Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що Пригожин почав збройний заколот. "Звертаюся до росіян, військових і силових відомств і до тих, кого обманом і погрозами штовхнули на шлях збройного заколоту те, з чим ми зіткнулися — це зрада".
Як підкреслив радник глави офісу президента Михайло Подоляк, заколот ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина проти влади країни-окупанта Росії – фактично початок громадянської війни.
Він додав, що старт контрнаступу армії України призвів до розколу російських еліт. Все йде за сценарієм, про який говорилося ще в минулому році.
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