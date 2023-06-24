УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Бойовик ПВК Вагнер: оборона Шойгу прорвана, далі йдемо на Москву

Андрій Ганчук
24 червня 2023, 14:01 оновлено 24 червня, 14:11
2438
Бойовики Пригожина вже у Воронезькій області, вони закликають кадрові окупаційні війська країни-агресора Російської Федерації не чинити жодного опору.
Бойовик ПВК Вагнера
ПВК Вагнер прорвала оборону російських військ у Воронезькій області - бойовик / скріншот соцмережі

Військове бандформування ПВК Вагнер вже у Воронезькій області. Збили 3 вертольоти, транспортний літак і прорвали оборону кадрових російських окупантів. Тепер вони збираються йти на Москву і закликають не чинити опору.

Зокрема, у Мережі з'явилося відео зі зверненням одного з бойовиків Вагнера. Він анонсував просування вагнерівців на Москву.

"Я зараз перебуваю в приватному секторі у Воронезькій області, ми збили вже 3 вертольоти, один транспортний літак, нас переслідує щільний вогонь. Ми прорвали оборону Шойгу. Далі ми будемо рухатися тільки на Москву. Прохання Збройним силам не чинити нам опору. Перемога буде за нами", - підкреслив бойовик.

відео дня

Бойовик ПВК Вагнер анонсував похід на Москву:

Бойовик ПВК Вагнера
Вагнеровець записав відео з Воронезької області / скріншот соцмережі

Військовий заколот Пригожина

Керівник бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин ввечері 23 червня заявив, що кадрові військові Міноборони окупантів РФ завдали ракетного удару по тилу вагнерівців. У відповідь Пригожин сказав, що він зібрав 25-тисячне угруповання і піде на Москву для розборок з відомством Шойгу.

Вранці 24 червня бойовики Вагнера взяли під контроль Ростов-на-Дону. Тепер вони утримують там всі військові об'єкти. Збили 3 вертольоти, які намагалися по них вдарити.

Ймовірно, після Ростова Вагнер за тією ж схемою захопив і Воронеж.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що в Росії почалася громадянська війна. Він підтвердив відомості, що Вагнер йде на Москву.

Інші новини:

Воронезька область ПВК Вагнер громадянська війна в Росії
Реклама

Головне за день

ЗСУ провели потужний штурм під Донецьком: звільнено кілька позицій часів АТО

ЗСУ провели потужний штурм під Донецьком: звільнено кілька позицій часів АТО

15:48 Україна
Путін має намір ліквідувати Пригожина, Вагнеру до Москви ще 3-4 години - ЗМІ

Путін має намір ліквідувати Пригожина, Вагнеру до Москви ще 3-4 години - ЗМІ

15:43 Світ
Москва ізольована і готується до облоги - ГУР

Москва ізольована і готується до облоги - ГУР

15:11 Світ
Всі головні новини

Останні новини

16:17

Звична дія принесе в життя велику біду: коли краще не стригти нігті

16:07

Російські добровольці закликали своїх прихильників і військових до повстанняВідео

15:57

"Лисий, ти що робиш?": росіяни переплутали Пригожина і влаштували скандал

15:48

ЗСУ провели потужний штурм під Донецьком: звільнено кілька позицій часів АТО

15:43

Путін має намір ліквідувати Пригожина, Вагнеру до Москви ще 3-4 години - ЗМІ

"У нас буде новий президент": Пригожин плюнув в обличчя Путіну і відмовився здатися"У нас буде новий президент": Пригожин плюнув в обличчя Путіну і відмовився здатися
15:39

"Борту більше немає": літак Путіна раптово зник з радара

15:21

Армія РФ б'є по Воронежу: підриває авто з людьми та двори житлових будинківВідео

15:11

Москва ізольована і готується до облоги - ГУР

15:10

Вже в найближчі години: Україну накриють найсильніші шквали і величезний градВідео

Реклама
15:06

Токаєв влучно "взув" Путіна і не став допомагати протистояти бойовикам Пригожина

14:52

Жінка регулярно натирає обличчя банановою шкіркою і показала дивовижний ефектВідео

14:48

Заколот у воєнний час - на руку Україні: Собчак підтримала терориста-Путіна

14:18

"Ідіть на Київ, а не на Москву": Соловйов закотив істерику через бунт Пригожина

14:17

"Наказ — розібратися по-жорсткому": ЗМІ про причину конфлікту Путіна з Пригожиним

14:01

Бойовик ПВК Вагнер: оборона Шойгу прорвана, далі йдемо на МосквуВідео

13:49

"Вже скоро ми розлучимося": Тодоренко попрощалася з чоловіком-росіянином

13:39

Колона танків "пригожинців" мчить по Липецькій області до Москви: Гіркін ниєВідео

13:38

Путін злив свого вірного друга ПригожинаПогляд

13:01

Зеленський - про війну в РФ: слабкість Москви очевидна, це справа рук Путіна

12:52

Що відбувається з організмом людини, яка постійно їсть сир

Реклама
12:46

Процес саморуйнування РФ запущений: Данілов оцінив бунт Пригожина

12:45

Підключається Білорусь: білоруський військовий закликав армію зробити правильний вибірВідео

12:20

Кадиров порушив мовчання: в істериці пообіцяв воювати за Путіна проти Пригожина

12:19

Громадянська війна у РФ: під Воронежем ПВК Вагнер веде бої з регулярною армієюВідео

12:17

Пригожин з ПВК "Вагнера" планують дійти до самої Москви - розвідка Британії

12:05

Чоловік Наташі Корольової Тарзан з ганьбою втратив роботу в РФ

12:03

"Обіцяла батюшці не матюкатися": путіністка Кудрявцева сильно запереживала за РФ

11:49

У Росії почалася громадянська війна, ПВК Вагнер йде на Москву - Подоляк

11:46

Що потрібно зробити 25 червня перед сном, щоб стати багатшим: прикмети і заборони дня

11:38

Запахло смаженим: Лукашенко екстрено вивіз сім'ю в турецький Бодрум

11:36

Жданов пояснив, чому Пригожина чекає незавидна доля

11:35

За бунтом Пригожина стоїть соратник Путіна: він веде свою гру зі США — Жданов

11:17

ГУР: бунт Пригожина - ознака краху Путіна, не треба було нападати на Україну

11:01

Окупанти в ніч на 24 червня випустили по Україні понад 50 ракет - Ігнат

10:58

ПВК Вагнера з Пригожиним взяли Воронеж - з'явилася карта просування бойовиків

10:50

"Путін самоусунувся": у Мережі з'ясували, кому запропонували взяти владу в РФ

10:21

У Москві ввели режим контртерористичної операції, в Підмосков'ї - технікаВідео

10:02

Путін в істериці звернувся до росіян і та заявив про удар в спинуВідео

09:59

Програє або Путін, або Пригожин: домовитися вже не вийде - Подоляк

09:32

Ходорковський підтримав заколот, а Гіркін ниє через захід "вагнерів" у Воронеж

Реклама
09:27

Буданов - про військовий заколот Пригожина: це реально, конфлікт - не постановка

08:52

У Петербурзі в будівлю ПВК "Вагнера" прийшли путінські силовикиВідео

08:38

Пригожин почав повстання в Росії, Путін на боці Шойгу і Герасимова - ISW

08:13

Пригожин захопив військові об'єкти Ростова: Гіркін оголосив громадянську війнуВідео

07:45

Вночі РФ атакувала ракетами Київ та Дніпро, є жертви: всі подробиціФотоВідео

07:32

Будівлю Міноборони РФ в Ростові оточили солдати і танкиВідео

07:00

День НЛО: 5 небанальних фільмів про прибульців, що підкорять навіть скептиківВідео

06:20

Чого домоглася Москва ядерним шантажемПогляд

04:00

Яке свято 24 червня: кого потрібно привітати в цей день

03:18

Держпереворот Пригожина - не інсценування і не "договірняк"Погляд

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода весна
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти