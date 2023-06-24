Бойовик ПВК Вагнер: оборона Шойгу прорвана, далі йдемо на Москву

Бойовики Пригожина вже у Воронезькій області, вони закликають кадрові окупаційні війська країни-агресора Російської Федерації не чинити жодного опору.

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ПВК Вагнер прорвала оборону російських військ у Воронезькій області - бойовик / скріншот соцмережі

Військове бандформування ПВК Вагнер вже у Воронезькій області. Збили 3 вертольоти, транспортний літак і прорвали оборону кадрових російських окупантів. Тепер вони збираються йти на Москву і закликають не чинити опору.

Зокрема, у Мережі з'явилося відео зі зверненням одного з бойовиків Вагнера. Він анонсував просування вагнерівців на Москву.

"Я зараз перебуваю в приватному секторі у Воронезькій області, ми збили вже 3 вертольоти, один транспортний літак, нас переслідує щільний вогонь. Ми прорвали оборону Шойгу. Далі ми будемо рухатися тільки на Москву. Прохання Збройним силам не чинити нам опору. Перемога буде за нами", - підкреслив бойовик.

відео дня

Бойовик ПВК Вагнер анонсував похід на Москву:

Вагнеровець записав відео з Воронезької області / скріншот соцмережі

Військовий заколот Пригожина

Керівник бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин ввечері 23 червня заявив, що кадрові військові Міноборони окупантів РФ завдали ракетного удару по тилу вагнерівців. У відповідь Пригожин сказав, що він зібрав 25-тисячне угруповання і піде на Москву для розборок з відомством Шойгу.

Вранці 24 червня бойовики Вагнера взяли під контроль Ростов-на-Дону. Тепер вони утримують там всі військові об'єкти. Збили 3 вертольоти, які намагалися по них вдарити.

Ймовірно, після Ростова Вагнер за тією ж схемою захопив і Воронеж.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що в Росії почалася громадянська війна. Він підтвердив відомості, що Вагнер йде на Москву.

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