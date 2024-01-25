'Велика війна в Європі неминуча': Латвія закликає зміцнювати безпеку

Латвійський уряд закликав Захід продовжувати підтримку України та посилювати безпеку країн на тлі ризиків великої війни в Європі.

https://glavred.net/world/bolshaya-voyna-v-evrope-neizbezhna-latviya-prizyvaet-ukreplyat-bezopasnost-10536170.html Посилання скопійоване

Латвія із союзниками має продовжувати підтримку України у війні з Росією / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, МЗС Латвії

Латвія із союзниками має продовжувати підтримку України у війні з Росією та одночасно зміцнювати свою безпеку. Росія веде імперіалістичну політику, спрямовану на зміну міжнародного порядку за допомогою брутальної сили. Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш, повідомило Delfi.

"Ми повинні усвідомлювати - ми усвідомлюємо - що війна повернулася в Європу. Минув рік і 11 місяців, скоро два роки, з моменту неспровокованого і брутального нападу Росії на сусідню Україну з метою знищити її як державу", - сказав міністр.

Каріньш зазначив, що війна в Україні, ініційована Росією, є викликом для всієї Європи та міжнародної спільноти. За його словами великої війни в Європі не уникнути, але можна спільними зусиллями її призупинити.

відео дня

"Це можливо, і можливо після цієї війни стримувати Росію, щоб вона ніколи більше не нападала ніде в Європі. Це не неминуче, що буде велика війна в Європі, а в наших силах її призупинити, працюючи, звичайно, над зміцненням своєї безпеки разом із нашими західними союзниками", - додав Каріньш.

Крім того, він наголосив, що Росія використовує пропаганду для створення враження про розкол і безсилля серед націй. Країна-агресорка намагається переконати Захід, що війна вже виграна і опір марний.

"І я вам скажу - це брехня, це нісенітниця і дурість", - запевнив міністр.

Він наголосив на необхідності продовження підтримки України в її боротьбі з російською агресією. Водночас, Каріньш підкреслив необхідність зміцнення власної безпеки, вказавши на значення членства у Європейському союзі та НАТО як основи стабільності та економічного розвитку.

"Ми, Латвія, стоїмо разом із нашими західними союзниками і ми ще маємо роботу, яка, звичайно, робиться, але те, що абсолютно в наших силах - допомагати Україні перемогти в цій війні", - наголосив очільник МЗС Латвії.

Напад Росії на країни Заходу

Як повідомляв Главред, Росія може атакувати країни НАТО, зокрема Балтійські держави, протягом 5-8 років. Німецький міністр оборони Борис Пісторіус попереджає, що під загрозою знаходиться Латвія, Литва та Естонія, адже РФ регулярно погрожує цим країнам.

Також командувач Силами оборони Естонії Мартін Херем повідомив, що для нападу Росії на НАТО необхідно вивести близько 300 тисяч солдатів з України та мають збігтися чотири ключові чинники.

Крім цього, військовий експерт Олег Жданов вважає, що Європа практично не готова до військових загроз. Лише деякі країни почали думати про зміцнення обороноздатності.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.