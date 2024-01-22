"Ядро підтримки України" : у США пояснили, що є основою перемоги над РФ

Війна Путіна спрямована на відновлення диктаторської, корумпованої імперії в серці Європи, яка прагне підірвати як НАТО, так і Європейський Союз.

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Пенні Пріцкер заявила про важливість економічної підтримки України / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Агресивна війна Росії становить загрозу не лише для України, але також і для Сполучених Штатів та Європи, а також економічної безпеки, ідей свободи і демократії, які тримають світ разом. Про це заявила спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер у статті для The Hill.

За її словами, війна Путіна спрямована на відновлення диктаторської, корумпованої імперії в серці Європи, яка прагне підірвати як НАТО, так і Європейський Союз.

Пріцкер зазначила, що за допомогою Америки, разом з понад 50 союзниками і партнерами по всьому світу, українські військові витримали натиск РФ, повернули собі понад 50 відсотків території та значно погіршили військовий потенціал Москви.

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Пріцкер додала, що підтримка від США "озброїла українців для захисту своєї землі та Європи, одночасно модернізуючи оборонно-промислову базу Штатів, роблячи їх більш підготовленими до будь-яких подій".

Чиновниця переконана, що американська економічна підтримка була такою ж важливою, як і допомога в галузі безпеки.

Спецпредставник зазначила, що пакет з безпеки та економічний пакет США складають "ядро підтримки України".

"Якщо ми будемо діяти зараз, цей пакет дасть сигнал друзям і ворогам про американське лідерство, силу і рішучість, коли справа стосується перемоги України та її майбутнього як вільної, незалежної, демократичної, економічно процвітаючої держави, інтегрованої в ЄС і НАТО", - заявила Пріцкер.

Військова допомога Україні

У Білому домі зробили важливу заяву про військову допомогу Україні. Зокрема, 3 січня координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі сказав, що США не можуть фінансувати військову підтримку Києва, поки за це не проголосує Конгрес. Лише після цього Вашингтон зможе виділити нові пакети допомоги.

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байден вважає, що в Конгресі є більшість, яка прийме позитивне рішення про фінансування військової допомоги для України. Однак він не виключає "катастрофічного" сценарію.

Якщо Конгрес не зможе санкціонувати додаткову військову допомогу Україні найближчими днями, країна-агресор Росія може виграти війну впродовж декількох тижнів, в кращому випадку - місяців. Про це заявили головні помічники президента США Джо Байдена на приватній зустрічі в середу, 17 січня, пише американський канал NBC News з посиланням на власні джерела.

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