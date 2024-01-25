УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Ризик великої війни в Європі: Жданов оцінив готовність Заходу

Анна Ярославська
25 січня 2024, 01:35
Стара Європа зараз перебуває на етапі усвідомлення. Набагато швидше за інших реагувати на військові виклики стала Скандинавія.
Олег Жданов, Бундесвер
Сьогодні країни Європи намагаються стати на військові рейки / Колаж: Главред, фото: Фото: bundeswehr.de, УНІАН

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив, що Європа практично не готова до військових викликів. Лише деякі країни замислилися про зміцнення своєї обороноздатності.

"Європейці перебувають у благоденстві та сподівалися, що війни не буде. Подібному ставленню сприяли і дії Кремля, адже Путін у Росії для західного бізнесу створював дуже великі преференції", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

За його словами, сьогодні країни Європи намагаються встати на військові рейки та підняти національні програми безпеки, які мають ґрунтуватися на принципах зміцнення обороноздатності.

відео дня

Жданов зазначив, що набагато швидше за інших реагувати на військові виклики стала Скандинавія та Східна Європа. За його словами, країни колишнього соціалістичного табору прекрасно знають, що таке агресія Москви.

"А ось стара Європа реагує набагато повільніше. Канцлер ФРН Шольц заговорив про те, що нам треба дати зброю, і згадав про необхідність відновити боєздатність Бундесверу", - сказав він.

Щодо Франції, то вона начебто готова виробляти зброю навіть разом з Україною, але немає якихось кроків, які показували б, що французький Генштаб починає проводити військові навчання за участю іноземного легіону чи інших компонентів своїх оборонних сил.

"Австрія займає проросійську позицію. Можливо, у Відня є якісь гарантії від Путіна, що він не буде їх атакувати і бомбити", - зазначив Жданов.

Загалом, за його словами, стара Європа зараз перебуває на етапі усвідомлення.

"Для Східної Європи - це вже керівництво до дії. Скандинавія в цьому плані перебуває на проміжному етапі. До того ж не будемо забувати, що сучасні війни ведуться на гібридному рівні, не обов'язково одразу поїдуть танки. Війна йде від інформаційного простору до економічних диверсій", - резюмував Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ризик нападу РФ на НАТО

Німеччина готується до відбиття гібридної атаки на східний фланг НАТО. Про це написали журналісти Bild з посиланням на секретний документ Міноборони ФРН. Згідно зі сценарієм, Росія атакує країни Балтії, а велика війна між Москвою та Альянсом буде в травні-червні 2025 року.

У Росії вибухнули образами у відповідь на матеріал Bild - речниця МЗС РФ Захарова назвала цю інформацію "гороскопом". Також вона припустила, що матеріал готували, мовляв, у Міністерстві закордонних справ Німеччини.

В Альянсі зробили заяву про статтю Bild - у колективному безпековому блоці Заходу сказали, що сценарій є навчальним. У таких випадках завжди використовують вигаданий варіант. Однак подібні навчання перевіряють військові можливості країн у тій чи іншій сферах.

Кремль планує нову війну в Європі. Росія спробує провести нову провокацію, не виключає Сергій Бульба.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Олег Жданов новини України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Британія хоче змусити Шольца передати Україні далекобійні ракети, є нюанс - ЗМІ

Британія хоче змусити Шольца передати Україні далекобійні ракети, є нюанс - ЗМІ

23:14 Політика
"Факти - це головне": Зеленський прокоментував падіння Іл-76 в Росії

"Факти - це головне": Зеленський прокоментував падіння Іл-76 в Росії

23:14 Україна
Гучний вибух і спалах: в Одесі "Шахед" влетів у багатоповерхівку

Гучний вибух і спалах: в Одесі "Шахед" влетів у багатоповерхівку

21:31 Україна
Всі головні новини

Останні новини

04:00

Жданов пояснив, в чому полягає підступний план Кремля щодо війни в Європі

03:15

Пропагандисти давляться від жовчі: Панін знявся у весільній сукні та з макіяжем

02:42

Розумні дачники запасаються лотками з-під яєць ще з зими: що з ними роблять

02:05

Про це мовчать виробники: кухар показала, як зберігати огірки свіжими тижнямиВідео

01:35

Ризик великої війни в Європі: Жданов оцінив готовність Заходу

Усі версії падіння Іл-76 під Бєлгородом: що насправді сталосяУсі версії падіння Іл-76 під Бєлгородом: що насправді сталося
00:24

Відомий голлівудський актор розповів про пухлину, яка позбавила його слуху

00:16

"Дізнатись майбутнє": як гадати на картах Таро для початківців

24 січня, середа
23:39

Зірка "Слуги народу" розповіла, як її чоловік зник на 17 днів на фронті

23:14

Британія хоче змусити Шольца передати Україні далекобійні ракети, є нюанс - ЗМІ

Реклама
23:14

"Факти - це головне": Зеленський прокоментував падіння Іл-76 в Росії

22:58

"Стане демонстрацією сили": НАТО розпочало найбільші за 40 років навчання

22:52

РФ може підкинути тіла на місце падіння Іл-76: Ступак озвучив версію ситуації

22:41

Колишня дружина Узєлкова вперше розповіла про насильство з боку колишнього чоловіка

22:19

Лавров "негайно" скликав Радбез ООН через Іл-76, Франція вчасно "стопнула"

21:44

"Дуже сумую за легкістю": співак-воїн Козловський розповів про службу в ЗСУ

21:33

РФ готує масштабний штурм Авдіївки: зібрала близько 40 тис. резервів - Морозов

21:31

Гучний вибух і спалах: в Одесі "Шахед" влетів у багатоповерхівкуВідео

20:58

У США більше нема грошей для допомоги Україні - Пентагон

20:52

"Перебити єдину дорогу": РФ готується скинути близько 500 авіабомб на Авдіївку

20:49

Україна та ЄС працюють над планом повернення мільйонів біженців - Politico

Реклама
20:30

Мобілізація в Україні: військова каже про вичерпання добровольців, пророкує "примус"

20:20

Це чекістська провокація, сліди ведуть на Луб'янкуПогляд

19:57

"Це єдина надія": Дуда та Шольц закликали Захід збільшити допомогу Україні

19:23

Версія росіян із полоненими на борту Іл-76 руйнується, як кришталевий замокПогляд

19:13

Буря зі снігу та дощу накриє всю країну: названо регіони, де буде небезпечний вітер

19:10

Хюррем вже не та: Волочкова зганьбилася новим "царственим" луком

19:10

Російський Іл-76 міг просто впасти, але який крик піднявся на імперіїПогляд

19:10

Місячний календар 25 січня 2024 року: чому в цей день не можна стригтися

18:55

Чому не можна спати із включеним опаленням: експерти попередили про загрозу:

18:51

"Зовсім переплутав береги?": Гончаренко пропіарився на полонених, Карась розгніваний

18:39

"На кордоні проблем не було": Арестович зізнався, як виїхав за кордон

18:21

"Це загрожує життю полонених": у ГУР заявили, що РФ спланувала падіння Іл-76

18:10

Ніколи не купуйте це печиво: лікар попередила про небезпекуВідео

18:00

Для чого потрібні прорізи на тертці збоку: їх використовують рідко, але даремно

17:54

"До річниці війни": ЄС готує потужні санкції проти РФ та велику допомогу Україні

17:41

Сир із кефіру в морозилці: чоловік показав незвичайний рецепт справжніх ласощів

17:34

Словаччина допомагатиме Україні, але не буде надсилати зброю - спікер парламенту

17:27

Плагіат, "зрада" та прогнози букмекерів: Мірошниченко прокоментував скандали навколо Нацвідбору на Євробачення-2024

17:17

"18-річні - найкращі воїни": генерал вимагає знизити призовний вік до мінімуму

17:01

До падіння Іл-76 фіксувались поставки ракет до Бєлгорода небом: коментар ЗСУ

Реклама
16:57

Створить диво, про яке ви не здогадуєтеся: навіщо пити яблучний оцет

16:53

На Донеччині оголосили термінову евакуацію: в ОВА попередили про небезпеку

16:29

Гороскоп на завтра 25 січня 2024: Терезам - новини, Водолію - знайомство

16:27

РФ має вивести 300 тисяч солдат з України для нападу на НАТО - генерал Естонії

16:25

Несподіваний ефект: навіщо хитрі господині наклеюють скотч на совокВідео

16:22

"Проклята цвіль": Ольга Сумська розповіла, чому потрапила до лікарні

16:09

Таро-прогноз на повню 25 січня 2024: кого чекають гроші, а кого - проблемиВідео

15:59

Росія отримала мільйон боєприпасів: експерт розкрив загрози

15:45

РФ видала повну маячню: експолонений пояснив, чому заяви про Іл-76 - брехня

15:39

Favbet Foundation передав ЗСУ на Східний напрямок два мікроавтобуси та позашляховик

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти