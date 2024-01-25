Ризик великої війни в Європі: Жданов оцінив готовність Заходу

Стара Європа зараз перебуває на етапі усвідомлення. Набагато швидше за інших реагувати на військові виклики стала Скандинавія.

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Сьогодні країни Європи намагаються стати на військові рейки / Колаж: Главред, фото: Фото: bundeswehr.de, УНІАН

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив, що Європа практично не готова до військових викликів. Лише деякі країни замислилися про зміцнення своєї обороноздатності.

"Європейці перебувають у благоденстві та сподівалися, що війни не буде. Подібному ставленню сприяли і дії Кремля, адже Путін у Росії для західного бізнесу створював дуже великі преференції", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

За його словами, сьогодні країни Європи намагаються встати на військові рейки та підняти національні програми безпеки, які мають ґрунтуватися на принципах зміцнення обороноздатності.

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Жданов зазначив, що набагато швидше за інших реагувати на військові виклики стала Скандинавія та Східна Європа. За його словами, країни колишнього соціалістичного табору прекрасно знають, що таке агресія Москви.

"А ось стара Європа реагує набагато повільніше. Канцлер ФРН Шольц заговорив про те, що нам треба дати зброю, і згадав про необхідність відновити боєздатність Бундесверу", - сказав він.

Щодо Франції, то вона начебто готова виробляти зброю навіть разом з Україною, але немає якихось кроків, які показували б, що французький Генштаб починає проводити військові навчання за участю іноземного легіону чи інших компонентів своїх оборонних сил.

"Австрія займає проросійську позицію. Можливо, у Відня є якісь гарантії від Путіна, що він не буде їх атакувати і бомбити", - зазначив Жданов.

Загалом, за його словами, стара Європа зараз перебуває на етапі усвідомлення.

"Для Східної Європи - це вже керівництво до дії. Скандинавія в цьому плані перебуває на проміжному етапі. До того ж не будемо забувати, що сучасні війни ведуться на гібридному рівні, не обов'язково одразу поїдуть танки. Війна йде від інформаційного простору до економічних диверсій", - резюмував Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ризик нападу РФ на НАТО

Німеччина готується до відбиття гібридної атаки на східний фланг НАТО. Про це написали журналісти Bild з посиланням на секретний документ Міноборони ФРН. Згідно зі сценарієм, Росія атакує країни Балтії, а велика війна між Москвою та Альянсом буде в травні-червні 2025 року.

У Росії вибухнули образами у відповідь на матеріал Bild - речниця МЗС РФ Захарова назвала цю інформацію "гороскопом". Також вона припустила, що матеріал готували, мовляв, у Міністерстві закордонних справ Німеччини.

В Альянсі зробили заяву про статтю Bild - у колективному безпековому блоці Заходу сказали, що сценарій є навчальним. У таких випадках завжди використовують вигаданий варіант. Однак подібні навчання перевіряють військові можливості країн у тій чи іншій сферах.

Кремль планує нову війну в Європі. Росія спробує провести нову провокацію, не виключає Сергій Бульба.

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