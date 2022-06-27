"У нас інше завдання №1": в НАТО відповіли на критику про недостатню допомогу Україні

У НАТО відповіли на критику про недостатню допомогу Україні/ УНІАН, Twitter Mircea Geoana

У НАТО відреагували на критику про те, що Альянс недостатньо допомагає Україні в умовах війни. Заступник генсека Північноатлантичного альянсу Мірча Джоане заявив, що військовий блок надає Україні нелетальну допомогу, у той час як країни-члени окремо постачають їй летальну зброю.

За словами Джоане, допомогу самого НАТО як військового блоку і його окремих членів потрібно розглядати у комплексі. Про це він розповів в інтерв’ю українському виданню "Європейська правда".

"Альянс як такий надає Україні нелетальну допомогу, а держави-члени надають летальну зброю. Зрештою, що важливіше для вас самих: це розподіл? Чи цікавий кінцевий результат, тобто надана Україні допомога? Тому я раджу друзям у Києві сприймати нашу допомогу загалом", – наголосив Джоане.

Також він зазначив, що Україна отримує у межах допомоги і засоби, які допомагають захищатися від кібератак, протидіяти дезінформації, а також підтримувати економічну стабільність.

Заступник генсека НАТО наголосив, що Альянс хоче уникнути прямої військової конфронтації з Росією. Саме тому зустрічі у "форматі Рамштайн" організовуються так, щоб їх не координував сам Альянс.

"При всій повазі до України, завдання №1 – це захист мільярда людей, які живуть на просторі НАТО", – зазначив Джоане, і додав, що пряма військова конфронтація Альянсу й РФ "не піде на користь нікому".

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський на саміті НАТО в Мадриді звернеться до країн-учасниць блоку з вимогою про гарантії безпеки Україні після завершення війни з Росією. Москва повинна розуміти наслідки, якщо спробує напасти наступного разу, а Києву потрібно знати, як працюватиме система гарантій.

Нагадаємо, військовий експерт пояснив, чому в Кремлі є бажання програти НАТО. Відомий військовий експерт Петро Черник розповів про сценарій розвитку військових подій, при якому Путіна і кремлівську верхівку влаштує поразка від Альянсу.

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