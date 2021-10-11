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Більш ніж 40% росіян не хочуть бачити Путіна на посаді президента - соцопитування

11 октября 2021, 22:23

40% росіян вважають, що Путін висловлює інтереси "силовиків" – це найвищий результат із 2017 року.

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Росіяни виступили проти Путіна - соцопитування / Reuters

Нинішнього президента РФ Володимира Путіна на нинішній посаді після 2024 року не хотіли б бачити 42% росіян - це найвищий показник із 2013 року. Хотіли б бачити Путіна президентом 47% опитаних, повідомляє Левада-Центр.

"Найбільше Володимира Путіна хочуть бачити на президентській посаді після 2024 року росіяни 55 років і старше (57% хочуть, а 33% не хочуть), найменше – респонденти 18-24 років (32% – хочуть, а 57% – не хочуть).

Бажання бачити Путіна президентом після поточного терміну найбільш поширене серед телеглядачів (65% – за, а 26% – проти).

Найменш поширене - серед читачів соцмереж (31% і 59% відповідно) та телеграм-каналів (29% і 66% відповідно)".

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40% росіян вважають, що Путін висловлює інтереси "силовиків" – це найвищий результат з 2017 року. Ще 40% вважають, що він висловлює інтереси "олігархів" і великого бізнесу – це найвищий показник за історію спостережень.

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29% вважають, що Путін висловлює інтереси чиновників і бюрократії.

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26% росіян вважають, що в Росії існує культ особистості Путіна – це найвищий показник від 2010 року, коли таких було 25%.

21% вважають, що культу ще немає, але стає все більше передумов для його появи.

Найбільше в існуванні культу особистості Путіна переконані молоді респонденти 18-24 років: третина (32%) впевнені, що він є, а ще 30% вважають, що передумов до цього стає з кожним роком все більше.

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Дослідження проходило 23-29 вересня. Методом особистого інтерв'ю вдома у респондента було опитано 1634 особи у віці від 18 років і старше в 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ.

Статистична похибка при вибірці 1600 осіб (з імовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%; 2,9% для показників, близьких до 25%/75%; 2% для показників, близьких до 10%/90% і 1,5% для показників, близьких до 5%/95%.

Раніше Главред писав про те, що президент Росії Володимир Путін серйозно хворий - під час наради в понеділок, 11 жовтня, він постійно кашляв.

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