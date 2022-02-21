Байден і Путін погодилися провести саміт з безпеки / колаж Reuters

Президент США Джо Байден і глава РФ Володимир Путін погодилися провести саміт, щоби обговорити питання безпеки і стратегічної стабільності в Європі. Такий формат переговорів запропонував провести президент Франції Еммануель Макрон. При цьому зустріч відбудеться, якщо Росія не вторгнеться в Україну.

У Франції повідомили, що Макрон "запропонував провести саміт між президентом Байденом і президентом Путіним, а потім з відповідними зацікавленими сторонами для обговорення питань безпеки і стратегічної стабільності в Європі", передає пресслужба Єлисейського палацу,

При цьому наголошується, що обидва президенти прийняли принцип такого саміту.

"Президенти Байден і Путін обидва прийняли принцип такого саміту", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що проведення саміту буде можливим лише у тому випадку, якщо Росія не вторгнеться в Україну. Матеріали для саміту повинні бути підготовлені після зустрічі 24 лютого держсекретаря США Ентоні Блінкена з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

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У Білому домі підтвердили, що президент США згоден на зустріч з Путіним, за умови, що Росія не вторгнеться в Україну. Там зазначили, що така зустріч відбудеться після зустрічі Блінкена і Лаврова в Європі.

"Президент Байден в принципі погодився на зустріч з президентом Путіним після цієї зустрічі (Блінкена і Лаврова, - ред.), знову ж таки, якщо не відбудеться вторгнення. Ми завжди готові до дипломатії", - йдеться в заяві Білого дому.

Також у Вашингтоні додали, що США " готові до швидких і суворих наслідків, якщо Росія замість цього вибере війну.

"І в даний час Росія, схоже, продовжує підготовку до повномасштабного нападу на Україну найближчим часом", - додали в Білому домі.

Ризик вторгнення РФ в Україну

У неділю, 20 лютого, президент Франції Еммануель Макрон провів телефонні переговори з главою Кремля Володимиром Путіним. Одразу після завершення розмови лідер Франції подзвонив президенту України Володимиру Зеленському.

В ході переговорів Зеленський заявив Макрону, що виступає за запровадження режиму тиші й скликання контактної групи.

Увечері в суботу, 19 лютого, Зеленський теж говорив телефоном зі своїм французьким колегою. Вони обговорили дипломатичне врегулювання і загострення на фронті.

Тим часом розвідка США встановила, що на кордон України Росія стягнула близько 75% своїх звичайних збройних сил. Як заявив один з американських чиновників в ефірі CNN, сили РФ на кордонах України включають в себе близько 120 з 160 батальйонних тактичних груп. Зазначається, що російські армійські частини розташовані приблизно за 60 км від кордонів України.

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