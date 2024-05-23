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Блінкен тисне на Байдена через Україну: у NYT дізналися, чого домагається держсекретар

Анна Ярославська
23 травня 2024, 10:03
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Позиція Ентоні Блінкена змінилася, оскільки російська окупаційна армія почала новий наступ в Україні.
Ентоні Блінкен, Джо Байден
Ентоні Блінкен виступає за дозвіл Україні бити по цілях у РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Після візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен закликає президента Джо Байдена зняти обмеження й дати дозвіл Україні бити американською зброєю по території країни-агресора Росії.

Як пише New York Times, наразі в адміністрації Байдена тривають активні дебати про те, щоб дозволити українцям вражати ракетні та артилерійські пускові установки, розташовані безпосередньо на кордоні з Росією. За словами президента України Володимира Зеленського, саме ці цілі уможливили нещодавні територіальні досягнення Москви.

Зазначається, що позиція Блінкена змінилася, оскільки російська окупаційна армія почала новий наступ. Російські війська розмістили зброю прямо біля кордону з північно-східною Україною та націлили її на Харків, знаючи, що у відповідь українці зможуть використовувати лише неамериканські дрони та інші види озброєнь для завдання ударів.

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Пропозиція Блінкена все ще перебуває на стадії формування. Поки незрозуміло, скільки його колег із найближчого оточення Байдена підписалися під цією ініціативою.

Документ ще не був офіційно представлений президенту, який традиційно є найбільш обережним, пише NYT.

Речник Держдепу Метью Міллер відмовився коментувати внутрішні дискусії щодо української політики, зокрема звіт Блінкена після його повернення з Києва.

Удари по Росії західною зброєю - останні новини

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати не підтримують і не заохочують використання поставлених Україні західних озброєнь для ударів поза межами української території, однак Київ сам ухвалює рішення про те, як ефективно розпоряджатися цією зброєю. Про це він заявив на слуханнях у комітеті у закордонних справах Палати представників Конгресу.

Група конгресменів від Демократичної та Республіканської партій США закликала міністра оборони Ллойда Остіна дозволити Україні атакувати цілі на території Росії та розширити тренування українців на американських винищувачах F-16. Звернення оприлюднив Комітет з розвідки Палати представників США.

Законодавці вважають, що українці не можуть ефективно захищатися через політику адміністрації президента США Джо Байдена, і це потрібно змінити.

Лист підписали 13 конгресменів. Серед них кілька демократів, зокрема: Джим Гаймс, Брендан Бойл, Андре Карсон, Джейсон Кроу.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що США не повинні забороняти Україні завдавати ударів по території РФ американською зброєю, а спроби контролювати зусилля українців є не надто позитивною політикою.

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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новини США Джо Байден Ентоні Блінкен війна Росії та України
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