Блекаут в кількох областях РФ: стали відомі наслідки атаки по Курській АЕС

Внаслідок атаки на Курську АЕС на території Курської та Білгородської областей Росії може статись локальний блекаут, наголосив експерт з енергетики.

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Внаслідок провокації РФ на Курській АЕС може виникнути локальний блекаут / Колаж Главред, фото: ГУР МО, скріншот із відео

У випадку атаки на Курську АЕС або провокації з боку Кремля, наслідки будуть більш серйозними для самої Росії, ніж для України. Про це розповів президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар у коментарі Главреду.

За його словами, Курська АЕС, крім забезпечення електроенергією Курську область, також живить дефіцитну Бєлгородську область і є важливим елементом енергозабезпечення центрального регіону Росії.

Проте він зазначає, що навіть якщо Курська АЕС буде відключена, це не призведе до енергетичного колапсу в Росії, оскільки енергосистема західної частини країни досить добре інтегрована.

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"Атомна генерація в РФ становить понад 20 відсотків від обсягу електроенергії (в Україні - 56 відсотків), решту становить теплова і гідрогенерація. Тому в ситуації відключення пари енергоблоків настане енергоколапс, не доводиться. Але локальний блекаут у Курській, Бєлгородській областях цілком можливий", - сказав Гончар.

Що відомо про Курську АЕС / Інфографіка: Главред

Хто такий Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Наступ на Курськ - що відомо про бої на території Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 7 серпня, на другий день інтенсивних боїв у Курській області, Сили оборони України просунулися в місті Суджа, звільнивши кілька населених пунктів від російських військ. Такі дані оприлюднила моніторингова група DeepState.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому США Джон Кірбі дав Путіну пораду, як повернути контроль над усіма територіями в Курській області. Він зазначив, що Путін може припинити війну проти України, якщо його так турбує ситуація в цьому регіоні. Водночас Кірбі підкреслив, що Захід не має відношення до цієї операції.

Українські війська почали наступ у Курській області й планують залишатися там надовго. Про це заявив військовий та політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зазначивши, що цьому свідчить будівництво фортифікацій.

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