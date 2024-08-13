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Наступ у Курській області: які населені пункти вдалося звільнити - DeepState

Юрій Берендій
13 серпня 2024, 09:47оновлено 13 серпня, 10:28
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В DeepState проаналізували деталі другого дня наступальної операції в Курській області та назвали населені пункти, які вдалось звільнити Силам оборони.
Наступ у Курській області: які населені пункти вдалося звільнити - DeepState
Деталі просування в Курській області на 2 день наступу / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ, deepstatelivemap

7 серпня, на другий день активних бої в Курській області Сили оборони України просунулися у місті Суджа за звільнити від росіян ряд населених пунтків. Про це йдеться у звіті моніторингової групи DeepState.

Зазначається, що аналітики оновлюють дані про ситуацію в Курській області із запізненням, тому деяка інформація може відрізнятися від свідчень безпосередніх учасників подій.

"Другого дня штурмові групи просунулися впритул до Кореневого, зайняли Зелений Шлях, Миколаєво-Дар'їно. На той момент ворог перебував у Новоіванівці, Ольгівці та Крем'яному. Передові загони почали заходити в Суджу та закріплятися повноцінно у Гончарівці. Саму ж Суджу почали обходити з півночі. На півдні вдалося звільнити Гуєво та Горналь", - йдеться у звіті.

відео дня

У DeepState підкреслили, що доля російських військових, які перебували в монастирі, залишається невідомою. Крім того, вони додають, що 7 серпня Сили оборони почали активний рух у напрямку Малої Локні.

Надалі цей напрямок буде джерелом найбільш суперечливої інформації, резюмували в DeepState.

Наступ у Курській області: які населені пункти вдалося звільнити - DeepState
Що відомо про Курську АЕС / Інфографіка: Главред

Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Криза в Курській області - що відомо про бої на території Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що, попри заяви російських військових блогерів про стабілізацію лінії фронту російською армією, українські війська продовжують активно просуватись у Курській області.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив участь Збройних сил України в наступі на Курську область після засідання Ставки верховного головнокомандувача. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що під контролем українських військових знаходиться близько тисячі квадратних кілометрів російської території.

Згодом Зеленський підкреслив, що цей наступ має не лише важливе безпекове значення для України, але й може стати кінцем правління російського диктатора Володимира Путіна. Він також зазначив, що українські сили звільнили ті райони Курської області, з яких окупанти регулярно обстрілювали Сумську область та вбивали мирних жителів.

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