Біженці з України почнуть платити у транспорті: де скасовують безоплатний проїзд

У країнах ЄС проїзд у транспорті для українців стане платним / ua.depositphotos.com

У п'ятьох країнах Європи біженцям з України доведеться платити за проїзд у транспорті. Можливість безкоштовного проїзду скасовується вже з 1 червня. Про це повідомляє Європейський Союз підтримки України.

Таким чином, платити за проїзд у транспорті доведеться у Польщі, Німеччині, Чехії, Швейцарії та Болгарії.

Натомість українці зможуть придбати пільговий проїзний. У Німеччині його можна буде придбати за 9 євро. Він діятиме на всі види міського транспорту та на регіональні потяги. У Чехії проїзний на всі види громадського транспорту обійдеться українцю у близько 7 євро.

Слід зазначити, що Польща вже скасувала безкоштовний проїзд у громадському транспорті Варшави. Поки немає інформації щодо проїзду у регіональних та міжнародних поїздах.

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Раніше в ООН заявили, що кількість біженців, які виїхали з України від початку повномасштабного російського вторгнення, склала 5,034 млн осіб. Ще 7,1 мільйона громадян України вважаються внутрішньо переміщеними особами.

Нагадаємо, раніше 10 країн Європи скасували оплату за проїзд для українських біженців: Угорщина, Польща, Чехія, Німеччина, Італія, Іспанія, Франція, Бельгія, Швейцарія та Великобританія. Для того, щоб скористатися безкоштовним проїздом, було необхідно лише пред'явити паспорт, документ про перетин кордону тощо (залежно від країни).

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