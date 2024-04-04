Без втручання 'війну буде програно': топ-політики зробили заяви про відправку військ

НАТО не має планів щодо направлення військ в Україну, при цьому і відповідного запиту з боку Києва не було, сказав Єнс Столтенберг.

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У НАТО висловились про відправку військ в Україну / Колаж: скріншот з відео, nato.int

НАТО не планує підправляти війська Альянсу до України. Водночас відповідного запиту з боку України не було. Про це заяив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі 4 квітня.

"У нас немає якихось планів щодо направлення натівських військових до України. Не було такого запиту", - сказав генсек НАТО

Столтенберг підкреслив, що українська сторона звертається до країн-союзників та партнерів, щоб отримати оборонну підтримку для відбиття військової агресії РФ. НАТО продовжуватиме такий вид допомоги, "але це не означає, що ми робитимемо щось ще. Ми допомагаємо їм захищати себе".

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Генсек також наголосив, що Україна має право на захист своєї території. Солтенберг зазначив, що інші держави держави засуджують дії Кремля та мають право допомагати Україні боротися за суверенітет та недоторканність її кордонів.

"Ми маємо право підтримувати Україну, допомагати захищати себе і це роблять союзники", - додав він.

Заяви Польщі та Великої Британії про війська в Україні

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив на конференції в Глівіце, що Польща не має наміру прямо втручатися у війну на території України, повідомило PAP. Він утримався від коментарів щодо можливого створення місії НАТО в Україні, поки не отримає повну інформацію про масштаби та результати переговорів міністрів закордонних справ країн Альянсу.

"Я не коментуватиму це запитання доти, доки не отримаю повну інформацію про масштаби цих переговорів та їхні результати. На даний момент я можу повторити те, що я також сказав президенту Макрону, те, що я також представив іншим лідерам, президенту Байдену: Польща не передбачає прямої участі у війні на українській землі", - сказав польський прем'єр-міністр.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон у подкасті BBC Ukrainecast відкинув можливість відправлення військ до України, але наголосив на необхідності надання більшої підтримки Києву у вигляді зброї.

Він вважає, що "війну буде програно, якщо союзники не втрутяться", однак на запитання про те, чи повинні західні країни відправляти війська до України, відповів: "Ні". За його словами, солдати НАТО не повинні ставати мішенями для російського диктатора Путіна.

Відправка військ союзників до України - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Відправка західних військ в Україну - прогнози

Нагадаємо, пропозицію про відправку військ в Україну висунув президент Франції Еммануель Макрон. Він заявив, що у Парижа немає лімітів у рамках протидії Росії, однак усе залежить від подальших дій країни-агресорки.

Колишній заступник голови Служби безпеки України, генерал-майор запасу Віктор Ягун зазначив, що війська Північноатлантичного альянсу не будуть в Україні, поки країна не вступить до НАТО. Він також зазначив, що представники держав-членів НАТО можуть бути на території України за двосторонніми домовленостями і надавати підтримку у вигляді захисту тилу або розвідки.

Крім цього, французький генерал Тьєррі Буркхар не виключає можливості відправлення французьких військ в Україну. Він наголошує, що Захід повинен показати Росії, що підтримка не обмежується лише поставками зброї.

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