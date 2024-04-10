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"Без підтримки Україна може програти": топ-генерал зробив гучну заяву про війну в Україні

Руслана Заклінська
10 квітня 2024, 21:07
Росія не планує згортати свою агресію та не має наміру зупинятися лише на Україні, розповів американський генерал Крістофер Каволі.
'Без підтримки Україна може програти': топ-генерал зробив гучну заяву про війну в Україні
Росія не зупиниться на Україні і шукає союзників для загарбницьких цілей / Колаж: Главред, фото: ua.depositpohotos.com, uk.wikipedia.org, 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України

Росія не має наміру зупинятися на Україні та активно шукає союзників для своїх загарбницьких цілей. Кремль намагається заручитися підтримкою Китаю, Ірану й КНДР. Про це заявив командувач Європейського командування США (EUCOM) генерал Крістофер Каволі в Конгресі США, пише "Укрінформ".

"На Європейському театрі ми переживаємо, якщо м’яко сказати, складні часи", - зазначив американський командувач під час слухань у Конгресі.

За його словами, Росія веде жорстоку та неспровоковану війну, яка спустошує Україну. Він зауважив, що російські окупанти завдають руйнувань та людських жертв, яких в Європі не бачили з часів Другої світової війни.

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"Росія звертається до Китаю, Ірану й Північної Кореї за підтримкою своєї кампанії проти України. Ці країни формують взаємопов’язані стратегічні партнерства у прагненні кинути виклик існуючому порядку", - сказав Каволі.

Генерал наголосив, що така поведінка Кремля суперечить національним інтересам США та є загрозою для міжнародної безпеки.

"Росія не демонструє ознак для припинення (агресії - ред.) та не має наміру зупинятися на Україні. Росія є хронічною загрозою", - зауважив Каволі.

Командувач розповів, що Європейське командування США посилює позиції стримування у всій Європі, зокрема, шляхом розгортання додаткових військових сил, модернізації інфраструктури та розширення резервів. Також він заявив, що Україна залишається майже повністю залежною від зовнішньої підтримки для продовження боротьби проти Росії.

"Важкість цього моменту неможливо переоцінити. Якщо ми не будемо підтримувати Україну, Україна може програти", - наголосив генерал.

Щоб допомогти Україні вистояти, генерал Каволі закликав Конгрес прийняти законопроєкт, який містить додаткове фінансування для України.

Військова допомога Україні від США

США вже впродовж кількох місяців не можуть виділити нове фінансування для допомоги Україні. Сенат Сполучених Штатів нещодавно підтримав законопроєкт, яким передбачається надання Україні допомоги в сумі 60 млрд доларів. Однак для набуття цим документом чинності потрібно, щоб його підтримала Палата представників, а потім підписав президент США Джо Байден.

Спікер Палати Представників, республіканець Майк Джонсон натякнув, що не винесе на голосування Палати пакетний законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню, якщо не буде внесено змін щодо кордону з Мексикою. Джонсон заявив, що "нездатність цього пакета врегулювати безпеку кордонів США робить його неприйнятним у Палаті представників".

Керівники ключових комітетів Палати представників Конгресу США та спікер Майк Джонсон працюють над альтернативним законопроектом допомоги Україні. Згідно з планами, голосування може відбутися у квітні, а невійськова частина підтримки має стати кредитною. Заставою можуть виступити заморожені російські активи.

Допомога Україні від США - останні новини

Нагадаємо, Україні необхідно терміново отримати засоби протиповітряної оборони та боєприпаси. НАТО та верховне командування США в Європі попереджає, що Україна опиниться в уразливому становищі через затримки у постачанні допомоги. Генерал Каволі наголошує, що без підтримки США Україна може швидко втратити засоби оборони, що може призвести до серйозних наслідків на фронті.

Також більшість членів Конгресу підтримує допомогу Україні. Деякі конгресмени мають зауваження щодо рівня витрат, проте більшість вважає це необхідним кроком для національної безпеки США.

Як повідомляв Главред, допомогу Україні можуть схвалити у квітні, вважає колишній спеціальний представник Держдепу Курт Волкер. Українців підтримує більшість конгресменів як у Сенаті, так і в Палаті представників американського Конгресу.

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