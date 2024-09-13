Україна може бити по цілях в РФ без обмежень: три країни підтримали далекобійні удари

Україні слід дозволити бити удари західною зброєю вглиб Росії, незважаючи на погрози Кремля щодо втягнення НАТО у війну, заявив Джастін Трюдо.

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Три країни виступили за удари України вглиб РФ / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", US Army

Фінляндія та Швеція не обмежували Україну у використанні їхньої зброї для ударів по території Росії. Проте її застосування має відповідати міжнародному праву. Про це заявили міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен та її шведська колега Марія Мальмер Стенергард під час спільного брифінгу в Гельсінкі, пише Yle.

Валтонен наголосила, що головна вимога - дотримання міжнародного права під час використання наданої зброї. Стенергард додала, що застосування озброєння не обмежується лише територією України і може використовуватися для ударів по Росії.

Раніше влада Фінляндії неодноразово підкреслювала відсутність будь-яких обмежень для України на використання наданого озброєння.

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Прем'єр-міністр Канади виступив за удари вглиб РФ

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Україні слід дозволити завдавати удари західною зброєю вглиб території Росії, незважаючи на погрози Москви щодо втягнення НАТО у війну.

На пресконференції в місті Сент-Анн-де-Бельвю Трюдо сказав, що Канада "повністю підтримує Україну у використанні далекобійної зброї" для запобігання російським ударам по цивільних об’єктах, таких як лікарні та дитячі садки.

"(Путін - Главред) намагається вкрай дестабілізувати міжнародний порядок, заснований на правилах, який захищає всіх нас, не тільки в кожній демократії світу, але й у всіх країнах світу", - наголосив канадський прем'єр, пише The Canadian Press.

За його словами, перемога України у війні є критично важливою, адже в іншому випадку це може спонукати інші держави до захоплення територій сусідів.

Хто такий Джастін Трюдо? Жустен П'єр Джеймс Трюдо (фр. Justin Pierre James Trudeau; нар. 25 грудня 1971, Оттава, Канада) — канадський політик, лідер Ліберальної партії Канади з 14 квітня 2013 року. Прем'єр-міністр Канади з 4 листопада 2015 року, пише Вікіпедія. У березні 2022 році, після початку широкого вторгнення Росії до України, Російська Федерація заборонила в'їзд Трюдо до країни. 17 березня 2022 року уряд Трюдо ввів Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки, дозволивши українцям перебувати та працювати в Канаді до трьох років.

Питання надання дозволу на далекобійні удари по Росії - що відомо

Нагадаємо, президент США Джо Байден не виключає, що Україні дозволять використовувати надану далекобійну зброю для ударів по цілях углиб Росії. Однак, за словами держсекретаря, остаточне рішення ще обговорюється в Білому домі.

Як повідомляв Главред, державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Леммі у середу, 11 вересня, прибули з візитом до Києва.

Тоді Блінкен повідомив, що американський президент Джо Байден вже цієї пʼятниці, 13 вересня, обговорить з британським премʼєром Кіром Стармером питання надання дозволу Україні бити вглиб Росії.

Однак 13 вересня радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що політика США щодо використання американської зброї для ударів по території Росії не зміниться.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія приватно ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях у Росії. Про нього не оголосять 13 вересня під час зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з президентом США Джо Байденом, щоб не було "зайвих провокацій".

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