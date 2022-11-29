​Джон Кірбі заявив, чо Путін чинить "абсолютно бридко" / Фото defense.gov, УНІАН

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін вже використовував в якості зброї їжу та страх, а тепер, щоб поставити українців на коліна, використовує зиму.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі на пресбрифінгу 28 листопада.

За його словами, Путін чинить "абсолютно бридко", оскільки не може нічого зробити на полі бою.

Кірбі заявив, що Росія спеціально бомбить цивільну інфраструктуру, щоб перешкодити українцям підготуватися до холодної зими.

"Це було бридко і місяці до того, але ці удари спрямовані лише на одне — поставити українців на коліна, тому що він не може поставити Збройні Сили України на коліна", — зазначив Кірбі.

Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій додав, що США надають зброю та навчають Збройні Сили України, щоб вони були успішні на полі битви.

Крім того, США також працюють зі своїми союзниками по всьому світу з підтримки України. Зокрема, партнери повинні допомогти налагодити доставку всього необхідного для підтримки роботи критичної інфраструктури.

"Частина цього походить від Штатів, але ми визнаємо, що система базується на інфраструктурі, яка є більш унікальною для Європи, тому ми продовжуємо працювати з нашими союзниками та партнерами в регіоні", — сказав Кірбі.

Небезпека нового ракетного удару РФ

Раніше глава фракції Слуга народу в Раді Давид Арахамія заявив, що російські окупанти планують завдати нового масованого ракетного удару по території України. Він закликав заздалегідь заготовити продукти в сухому вигляді на тривалий період часу.

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначав, що на накопичення нового боєкомплекту ракет, здатного подолати українську систему ППО, російським окупантам потрібно приблизно два тижні. Він попередив, що РФ може готувати новий масований ракетний удар по Україні.

Засновник організації "С14" Євген Карась вважає, що нова хвиля ракетних атак чекає на Україну у вівторок, 29 листопада. За його словами, ймовірність того, що Росія знову атакує ракетами, становить 90% "за багатьма ознаками і перехопленнями".

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