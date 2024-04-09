УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Біжіть!": у Воронежі паніка після атаки БПЛА по центру навчання військових льотчиків

Олексій Тесля
9 квітня 2024, 09:44оновлено 9 квітня, 10:34
Два невідомі безпілотники атакували Борисоглєбський навчальний авіаційний центр.
Воронеж
У Воронезькій області прогриміли вибухи / Колаж: Главред, Фото: скріншот

У ніч на 9 квітня у Воронезькій області РФ дрони атакували Борисоглєбський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені В. П. Чкалова.

Як повідомляє Telegram-канал Astra з посиланням на екстрені служби регіону, вночі 9 квітня 2 безпілотники атакували Борисоглєбський навчальний авіаційний центр.

Як підкреслюється в повідомленні, обидва безпілотники вибухнули. Унаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі та вікна, постраждалих немає.

відео дня

При цьому в Мережі опублікували кадри з моментом атаки БПЛА на Борисоглєбський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області.

Що кажуть в ГУР

Удар по Борисоглєбському навчальному авіаційному центру підтвердили джерела Каналу 24 у Головному управлінні розвідки Міноборони. Зазначається, що у ГУР уточнюють наслідки прильотів у Воронезькій області.

"Телеграм-канали зазначають, що на 9 квітня два БПЛА атакували Борисоглєбський навчальний авіаційний центр, розташований в однойменному населеному пункті на схід від Воронежа. Про це інформує 24 Канал, який також зв'язався з джерелами в ГУР", - йдеться у повідомленні.

За даними джерела "Української правди" в ГУР, це операція військової розвідки України. Щодо наслідків – за попередніми даними, уражено головний виробничий цех.

За словами співрозмовника УП, інформація про збиття безпілотників російською ППО не відповідає дійсності.

Дивіться відео - атака дронів по Борисоглєбському навчальному авіаційному центру:

Скріншот
/ Скріншот

Що відомо про Борисоглєбський навчальний авіаційний центр

Борисоглєбський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені В. П. Чкалова - навчальний заклад для підготовки пілотів (СРСР, РФ), розташований у місті Борисоглєбськ. Заснований 1922 року для підготовки льотчиків-винищувачів, льотчиків і льотчиків-бомбардувальників. З 2010 року - Навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу фронтової бомбардувальної і штурмової авіації. З 2012 року - Борисоглєбська навчальна авіаційна база ВУНЦ ВПС "ВПА", пише Вікіпедія.

Удари по цілях у РФ

Раніше повідомлялося про те, що в РФ прогриміли вибухи: дрони атакували два військові аеродроми. У Ростовській області очевидці повідомили про численні безпілотники і нарахували понад 60 вибухів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Воронежі прогриміли 15 вибухів: запроваджено режим НС, уламки влучили в будинок. У Воронежі розташовано військовий аеродром "Балтимор". Там дислокується 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк.

Як повідомлялося раніше, у російському Ростові місцеві чули кілька вибухів. Вибухи в місті прогриміли під час сильної пожежі. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали,пожежа спалахнула неподалік від зернового терміналу. Водночас російське МНС стверджує, що "загорівся ангар". Також повідомляється, що там може перебувати зернозбиральна техніка і паливо.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Воронеж вибух війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Допомога на $60 млрд: у США назвали терміни голосування пакета для України

Допомога на $60 млрд: у США назвали терміни голосування пакета для України

12:41 Світ
Військовий у СІЗО, а дитина на тому світі: шокуючі подробиці вбивства на фунікулері

Військовий у СІЗО, а дитина на тому світі: шокуючі подробиці вбивства на фунікулері

12:26 Україна
Ракетний корабель РФ виведений з ладу: нові деталі пожежі на МРК "Серпухов"

Ракетний корабель РФ виведений з ладу: нові деталі пожежі на МРК "Серпухов"

11:50 Світ
Всі головні новини

Популярне

Україна програє : Зеленський попередив про найгірший сценарій закінчення війни 21600

"Україна програє": Зеленський попередив про найгірший сценарій закінчення війни

Кульбаби зникнуть на очах: експерти розкрили найефективніший спосіб їх знищення 4375

Кульбаби зникнуть на очах: експерти розкрили "найефективніший" спосіб їх знищення

Під Калінінградом запалав російський ракетний корабель Серпухов - ЗМІ 2806

Під Калінінградом запалав російський ракетний корабель "Серпухов" - ЗМІ

Пакет на $60 млрд: у Сенаті назвали ймовірні терміни затвердження допомоги Україні 2600

Пакет на $60 млрд: у Сенаті назвали ймовірні терміни затвердження допомоги Україні

Останні новини

13:00

Зірка Голосу країни вагітна первістком

12:42

Правила проживання будуть іншими: на біженців з України в Чехії чекають зміни

12:41

Допомога на $60 млрд: у США назвали терміни голосування пакета для України

12:38

"Сила любові": Євгенія Власова вийшла на зв'язок і поділилася, що з нею відбувається

12:26

Військовий у СІЗО, а дитина на тому світі: шокуючі подробиці вбивства на фунікулері

Бронь для цирків і штрафи замість в'язниці для ухилянтів: до чого готуватися після "нової" мобілізаціїБронь для цирків і штрафи замість в'язниці для ухилянтів: до чого готуватися після "нової" мобілізації
12:24

Cтанцював гопак на радощах: українець нокаутував росіянина у фіналі Кубка світу

12:11

"Понівечила себе": Маша Распутіна знову перекроїла обличчя і стала схожа на пательню

11:50

Ракетний корабель РФ виведений з ладу: нові деталі пожежі на МРК "Серпухов"

11:45

Зберігав запаси і таємно вживав: розкрилася правда про легендарного Паваротті

Реклама
11:31

Як почистити срібло содою і фольгою: простий спосіб допоможе власнику

11:27

"Це страшно": Wellboy уперше прокоментував чутки про свою наркозалежність

11:19

ЗСУ пішли у наступ та відбили позиції під Авдіївкою - ISW

11:14

Коли і як найкраще пересаджувати грошове дерево: секрети досвідчених квітникарівВідео

10:53

РФ обрала нові цілі, Харків буде відволікаючим ударом - прогноз літнього штурму

10:45

Китайський гороскоп на завтра 10 квітня: Зміям - труднощі, Козлам - обман

10:32

Рікі Мартін показав зайве, побачивши гарячих танцюристів МадонниВідео

09:51

"Готуються до передачі корони": принц Вільям у трансі

09:47

Термінали Starlink Ілона Маска допомагають окупантам РФ в Україні - розслідування WSJ

09:46

Чим засипати двір від бруду: як домогтися, щоб він виглядав як на картинці

09:44

"Біжіть!": у Воронежі паніка після атаки БПЛА по центру навчання військових льотчиківВідео

Реклама
09:41

Вистачить склянки води: як перевірити яйця на свіжістьВідео

09:22

Гороскоп на завтра 10 квітня: Ракам - час розставити приорітети, Терезам - позбутись тягарів

08:49

Серце не витримало горя: жінка померла, коли почула про загибель молодого синаФото

08:49

У Польщі відбулись місцеві вибори: хто переміг?Погляд

08:45

Церковне свято 10 квітня: що заборонено робити у день 40 святих мучеників

08:14

Поговорять про війну в Україні: Шольц поїде в Китай до Сі Цзіньпіна

07:22

РФ атакувала Україну десятками дронів: усі "Шахеди" збиті силами ППО

06:50

У Держдепі США назвали умову членства України в НАТО

06:10

Біла гвардія імені ПутінаПогляд

05:30

Сонячне затемнення у квітні 2024: 4 знаки зодіаку відчують його найсильніше

04:35

Юлія Саніна розкрила подробиці особистої зустрічі з королем Чарльзом III

04:05

Що не можна варити в емальованому посуді: порушення цього правила може бути небезпечним

03:33

У собаки може зупинитися серце: які небезпечні квіти ростуть у вашому саду

03:00

Анжеліка Варум виїхала з РФ і покинула там Агутіна

02:30

У РФ "віджали" Зміїний разом із "вишками Бойка": у ГУР розкрили несподівані деталі

02:00

"Мене бісить": EL Кравчук розкритикував поведінку Івана Дорна

01:24

Як легко відкрити консервну банку без відкривачки: 7 способів на будь-який випадокВідео

01:00

Епічний удар: ЗСУ атакували окупантів під час молебню праху Суворова - росЗМІ

00:23

Санта Дімопулос прокоментувала зради, бойфренда та нове заміжжя

00:16

10 постраждалих, серед них є діти: РФ вдарила по будинку в Полтавській області

Реклама
08 квітня, понеділок
23:46

Ядерна зброя США в Польщі: Дуда закликав Захід приструнити Росію

23:15

Білий дім накинувся на Конгрес через відсутність допомоги Україні

23:07

Євробачення-2024 - де і коли дивитися трансляцію онлайн

22:42

Не лише Харків: військовий назвав ще один напрямок, де росіяни підуть у наступ

22:36

Влітку Україні загрожують відключення світла: ексміністр енергетики зробив прогноз

22:22

На фронті загинув пілот легендарної місії Мі-8 до Маріуполя

21:59

"Путіну потрібно втерти носа": у Конгресі підтримали удари України по цілях у РФ

21:40

Весь рік буде щасливим: що потрібно зробити 9 квітня - прикмети

21:34

РФ просить 100 тисяч тонн бензину у країни, якій погрожує окупацією

21:29

Дружину Віктора Павліка захейтили за невдалий лук - Репяхова не змовчалаВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Місячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Володимир Зеленський новости
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти