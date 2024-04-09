"Біжіть!": у Воронежі паніка після атаки БПЛА по центру навчання військових льотчиків

У ніч на 9 квітня у Воронезькій області РФ дрони атакували Борисоглєбський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені В. П. Чкалова.
Як повідомляє Telegram-канал Astra з посиланням на екстрені служби регіону, вночі 9 квітня 2 безпілотники атакували Борисоглєбський навчальний авіаційний центр.
Як підкреслюється в повідомленні, обидва безпілотники вибухнули. Унаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі та вікна, постраждалих немає.
При цьому в Мережі опублікували кадри з моментом атаки БПЛА на Борисоглєбський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області.
Що кажуть в ГУР
Удар по Борисоглєбському навчальному авіаційному центру підтвердили джерела Каналу 24 у Головному управлінні розвідки Міноборони. Зазначається, що у ГУР уточнюють наслідки прильотів у Воронезькій області.
"Телеграм-канали зазначають, що на 9 квітня два БПЛА атакували Борисоглєбський навчальний авіаційний центр, розташований в однойменному населеному пункті на схід від Воронежа. Про це інформує 24 Канал, який також зв'язався з джерелами в ГУР", - йдеться у повідомленні.
За даними джерела "Української правди" в ГУР, це операція військової розвідки України. Щодо наслідків – за попередніми даними, уражено головний виробничий цех.
За словами співрозмовника УП, інформація про збиття безпілотників російською ППО не відповідає дійсності.
Дивіться відео - атака дронів по Борисоглєбському навчальному авіаційному центру:
Що відомо про Борисоглєбський навчальний авіаційний центр
Борисоглєбський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені В. П. Чкалова - навчальний заклад для підготовки пілотів (СРСР, РФ), розташований у місті Борисоглєбськ. Заснований 1922 року для підготовки льотчиків-винищувачів, льотчиків і льотчиків-бомбардувальників. З 2010 року - Навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу фронтової бомбардувальної і штурмової авіації. З 2012 року - Борисоглєбська навчальна авіаційна база ВУНЦ ВПС "ВПА", пише Вікіпедія.
Удари по цілях у РФ
Раніше повідомлялося про те, що в РФ прогриміли вибухи: дрони атакували два військові аеродроми. У Ростовській області очевидці повідомили про численні безпілотники і нарахували понад 60 вибухів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Воронежі прогриміли 15 вибухів: запроваджено режим НС, уламки влучили в будинок. У Воронежі розташовано військовий аеродром "Балтимор". Там дислокується 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк.
Як повідомлялося раніше, у російському Ростові місцеві чули кілька вибухів. Вибухи в місті прогриміли під час сильної пожежі. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали,пожежа спалахнула неподалік від зернового терміналу. Водночас російське МНС стверджує, що "загорівся ангар". Також повідомляється, що там може перебувати зернозбиральна техніка і паливо.
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