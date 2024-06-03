Байден не поїде на Саміт миру: у Білому домі зробили важливу заяву

Джон Кірбі прокоментував участь віцепрезидента Камали Гарріс у Саміті миру.

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У США прокоментували відсутність Джо Байдена на Саміті миру / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

У Білому домі прокоментували інформацію про те, що президент США Джо Байден не буде присутній на глобальному Саміті миру в Швейцарії.

Участь у заході віцепрезидента, а не президента США, не применшує рівня підтримки України, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише "Укрінформ".

За словами офіційного американського представника, у світі "немає жодного лідера, який би підтримував Україну більше і рішучіше, ніж Джо Байден".

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Він також зазначив, що участь віцепрезидентки Камали Гарріс від імені США на конференції у Швейцарії свідчить про те, що американська підтримка України залишається незмінною, зокрема підтримка української "формули миру".

"Я не думаю, що ви можете назвати іншу націю, яка зробила стільки ж для України, а також для здатності дати відсіч Росії, ніж Сполучені Штати", - додав Кірбі.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

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Раніше стало відомо, хто представить США на Саміті миру. Віцепрезидент Сполучених Штатів Камала Гарріс очолить делегацію США на глобальному Саміті миру в Швейцарії, ініційованому президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Росія підготувала спецоперацію, зокрема, дипломатичного тиску, щоб перешкодити Україні зібрати велику кількість учасників. Сама країна-агресор, зі зрозумілих причин, на захід не запрошена.

Раніше повідомлялося, що Пекін відмовився від участі в саміті миру, пояснюючи це тим, що виступає лише за ті події щодо врегулювання "українського конфлікту", де однаково буде представлено позицію і України, і Росії.

/ Главред

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