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"Ніякої реакції не буде": Арестович заявив, що НАТО пробачить Росії інцидент з обстрілом Польщі

16 листопада 2022, 00:50

Радник Офісу президента наголосив, що все залежить від того, як НАТО відповість на запитання: був удар навмисним чи ні.

Алексей Арестович, российская ракета
Арестович заявив, що жодної реакції НАТО на обстріл польської території не буде / УНІАН

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що жодної реакції НАТО на обстріл польської території не буде. За його словами, члени Альянсу не будуть "піднімати градус".

"Вони (росіяни, - ред.) як завжди будуть говорити "це не ми", пішли шляхом заперечення. Все, як завжди. Я впевнений, що країни НАТО скористаються цією паузою для того, щоб не піднімати градус. Складне політичне рішення, і я не маю сумніву, що їм цей інцидент пробачать", - заявив Арестович в ефірі "Фейгін Live".

Радник Офісу президента наголосив, що все залежить від того, як НАТО відповість на запитання: був удар навмисним чи ні.

"Звичайно, якщо він був навмисним, то це привід до консультацій щодо застосування П'ятої статті - про колективну оборону. Зауважте - не до війни, а до консультацій. Якщо вердикт буде "ненавмисний удар" то це, швидше за все, суд, компенсації", - написав Арестович у Facebook.

Він зазначив, що РФ уже пішла традиційним шляхом заперечення та перенесення вини на Україну, мовляв, це "…українські ракети ППО впали на територію Польщі".

"Віддалені наслідки, у вигляді посилення санкцій і розширення поставок зброї нам, так, більш вірогідні. У будь-якому випадку, цей інцидент - новий сильний аргумент на їхню користь. Тримати війну у вузді і не давати їй розплескуватися навколо можна тільки силою. Ця сила у нас є. Дайте нам достатньо засобів", - резюмував він.

Ракетний удар по Польщі

Нагадаємо, Росія завдала ракетного удару по Польщі 15 листопада. Дві ракети вдарили по селу Пшеводув, яке розташоване в 10 км від кордону з Україною. "Приліт" зафіксували по місцевій зерносушарці. Внаслідок цього загинули дві людини.

Прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький скликав термінове засідання Комітету Ради міністрів з питань нацбезпеки і оборони країни.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Польщі і заявив, що це все провокує суттєву ескалацію і реагувати потрібно негайно. Зеленський закликав "поставити на місце терориста".

Водночас в РФ продовжують брехати і хочуть уникнути відповідальності, заявляючи, що вони нібито до цього "не причетні". Там стверджують, що окупанти нібито навіть не намагалися вдарити по якихось цілях поблизу українсько-польського кордону.

"Жодних ударів по цілях поблизу українсько-польського державного кордону російськими засобами ураження не було. Опубліковані по гарячих слідах польськими ЗМІ з місця події в населеному пункті Пшеводув уламки не мають ніякого відношення до російських засобів ураження", - заявили в Міноборони РФ.

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НАТО Польща Олексій Арестович війна Росії та України ракетний удар
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