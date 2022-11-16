"Ніякої реакції не буде": Арестович заявив, що НАТО пробачить Росії інцидент з обстрілом Польщі

Радник Офісу президента наголосив, що все залежить від того, як НАТО відповість на запитання: був удар навмисним чи ні.
Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що жодної реакції НАТО на обстріл польської території не буде. За його словами, члени Альянсу не будуть "піднімати градус".
"Вони (росіяни, - ред.) як завжди будуть говорити "це не ми", пішли шляхом заперечення. Все, як завжди. Я впевнений, що країни НАТО скористаються цією паузою для того, щоб не піднімати градус. Складне політичне рішення, і я не маю сумніву, що їм цей інцидент пробачать", - заявив Арестович в ефірі "Фейгін Live".
Радник Офісу президента наголосив, що все залежить від того, як НАТО відповість на запитання: був удар навмисним чи ні.
"Звичайно, якщо він був навмисним, то це привід до консультацій щодо застосування П'ятої статті - про колективну оборону. Зауважте - не до війни, а до консультацій. Якщо вердикт буде "ненавмисний удар" то це, швидше за все, суд, компенсації", - написав Арестович у Facebook.
Він зазначив, що РФ уже пішла традиційним шляхом заперечення та перенесення вини на Україну, мовляв, це "…українські ракети ППО впали на територію Польщі".
"Віддалені наслідки, у вигляді посилення санкцій і розширення поставок зброї нам, так, більш вірогідні. У будь-якому випадку, цей інцидент - новий сильний аргумент на їхню користь. Тримати війну у вузді і не давати їй розплескуватися навколо можна тільки силою. Ця сила у нас є. Дайте нам достатньо засобів", - резюмував він.
Ракетний удар по Польщі
Нагадаємо, Росія завдала ракетного удару по Польщі 15 листопада. Дві ракети вдарили по селу Пшеводув, яке розташоване в 10 км від кордону з Україною. "Приліт" зафіксували по місцевій зерносушарці. Внаслідок цього загинули дві людини.
Прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький скликав термінове засідання Комітету Ради міністрів з питань нацбезпеки і оборони країни.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Польщі і заявив, що це все провокує суттєву ескалацію і реагувати потрібно негайно. Зеленський закликав "поставити на місце терориста".
Водночас в РФ продовжують брехати і хочуть уникнути відповідальності, заявляючи, що вони нібито до цього "не причетні". Там стверджують, що окупанти нібито навіть не намагалися вдарити по якихось цілях поблизу українсько-польського кордону.
"Жодних ударів по цілях поблизу українсько-польського державного кордону російськими засобами ураження не було. Опубліковані по гарячих слідах польськими ЗМІ з місця події в населеному пункті Пшеводув уламки не мають ніякого відношення до російських засобів ураження", - заявили в Міноборони РФ.
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