Байден змінює стратегію: у США перед виборами зменшать увагу до України - Politico

У передвиборчій кампанії Байдена не буде безперервного піару, спрямованого на посилення підтримки війни в Україні в найближчі місяці.

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Найважливішим елементом подальшої підтримки України та НАТО з боку США є другий термін Байдена / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Президент США Джо Байден не акцентуватиме увагу на питанні підтримки України у своїй передвиборчій риториці. Після того, як глава Білого дому здобув величезну зовнішньополітичну перемогу, підписавши закон, який передбачав виділення Україні $60 мільярдів, його команда планує зменшити увагу громадськості до участі Америки у війні в Україні. Про це пише Politico з посиланням на свої джерела.

Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена заявив, що, "тепер, коли Конгрес ухвалив додатковий закон, це, природно, не є таким актуальним питанням".

Зазначається, що тепер політики мають намір звертатися до електорату, стурбованого економічними проблемами.

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Водночас справа демократії залишатиметься центральним компонентом передвиборчої кампанії Байдена - як об'єднуюча нитка для обговорення всього, від України та Дональда Трампа до абортів, безпеки зброї та освіти.

Білий дім і помічники в передвиборчій кампанії заявили, що не передбачають безперервного піару, спрямованого на посилення підтримки війни в Україні в найближчі місяці.

Як пише видання, демократи та віддані трансатлантисти, які погоджуються з думкою Байдена, здебільшого вважають, що найважливішим елементом подальшої підтримки України та НАТО з боку США є те, що президент залишиться на другий термін. Тому для них є сенс акцентувати увагу на інших питаннях, які більше турбують американських виборців.

Вибори президента США 2024 Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. 15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії. 25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін. У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року. Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти. Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому. У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

Військова допомога Україні від США

20 квітня 2024 року Палата представників підтримала законопроєкт про надання допомоги Україні. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів.

23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів.

Законопроєкт про виділення фінансування союзникам США набрав 79 голосів "за". "Проти" проголосували лише 17 сенаторів. Таким чином, обидві палати американського конгресу схвалили законопроєкт.

24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США.

Як пише Reuters, пакета військової допомоги від США на 61 мільярд доларів вистачить приблизно до кінця наступного року. Але наприкінці 2025-го Україна може знову залишитися без зброї. Києву потрібен середньостроковий план фінансування, щоб протистояти тиску країни-агресора Росії.

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