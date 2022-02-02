У Білому домі порівняли дії Росії з поведінкою лисиці в курнику

Джен Псакі назвала Росію "лисицею, яка кричить про страх перед курчатами"/ Фото Reuters

В Адміністрації президента США Джо Байдена прокоментували заяви господаря Кремля Володимира Путіна про "загрози" для РФ з боку України.

Прессекретар Білого дому Джен Псакі під час брифінгу 1 лютого порівняла дії керівництва Росії з поведінкою лисиці в курнику.

"Коли лисиця кричить з даху курника, що вона боїться курчат, що вони (керівництво Росії, – ред.) по суті й роблять, то цей страх не підноситься як констатація факту", – сказала Псакі.

Спікер Білого дому підкреслила, що у Вашингтоні добре розуміють, хто в цьому випадку лисиця: "Ми бачили нарощування військ на кордоні з Україною. Ми бачили, як вони перекинули війська в Білорусь, на інший кордон".

При цьому Псакі додала, що в Білому домі точно не знають, що насправді збирається робити далі Путін. Але вже зараз тримають відкритими для Росії "двері дипломатії".

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Також Псакі додала, що США виступають за деескалацію та запобігання вторгнення російських військ в Україну, проте рішення залишається за Кремлем.

Як повідомляв Главред, 2 лютого іспанська газета El Pais опублікувала повний текст відповіді США і НАТО на російські пропозиції щодо гарантій безпеки.

У документах йдеться, що США і НАТО відмовляються підписати двосторонній договір про безпеку в Європі з Росією, а також закрити двері для майбутнього вступу України до Альянсу.

Разом з тим Вашингтон і НАТО пропонують РФ обговорити Угоди про роззброєння і заходи довіри на різних форумах (таких як, ОБСЄ, діалог зі стратегічної стабільності між США та Росією і Рада НАТО-Росія), успіх яких обумовлює початок деескалації російської військової загрози в Україні.

США стверджують, що прогрес з питань роззброєння і заходів довіри може бути досягнутий "лише в умовах деескалації загрозливих дій Росії щодо України".

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