Байден хоче приїхати в Україну: у Білому домі назвали умову

Кірбі на запитання журналістки, чи поїде найближчим часом президент США в Україну, відповів, що Байден хотів би це зробити.

Зеленський, Байден / t.me/V_Zelenskiy_official

Президент США Джо Байден може приїхати в Україну. Як повідомляють у Білому домі, такий візит може відбутися в майбутньому.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв'ю CNN зазначив, що Джо Байден хотів би відвідати Україну, проте зараз невідповідний час для такої поїздки.

"Президент України Володимир Зеленський і американський лідер Джо Байден часто говорять. Головною темою їхніх розмов залишається питання української армії та забезпечення", - зазначив Кірбі.

Водночас Кірбі на запитання журналістки, чи поїде найближчим часом президент США в Україну, відповів, що Байден хотів би це зробити.

"Думаю, що президент в якийсь час хотів би це зробити, але зараз не той момент", - сказав він.

США передають Україні танки Abrams

Президент США Джо Байден 25 січня оголосив, що Америка прийняла рішення відправити Україні 31 танк Abrams M1. Українська армія готується до контрнаступу і потребує озброєнь. У Вашингтоні сподіваються, що зброя заходу допоможе Києву звільнити окуповані Крим і Донбас. Також він додав, що танки Abrams M1 дуже складні в управлінні і експлуатації. Знадобиться час, щоб підготувати фахівців.

Президент України Володимир Зеленський подякував главі Білого дому Джо Байдену за надання 31 одиниці танків Abrams M1. Український гарант вважає, що військова допомога дозволить Києву звільнити свої території.

"Спасибі Джо Байдену за чергове сильне рішення – надати Україні танки Abrams. Вдячний американському народу за потужну лідерську підтримку! Це важливий крок до перемоги над російським агресором. Зараз вільний світ як ніколи об'єднаний заради спільної мети-звільнення від загарбників України. Рухаємося вперед!", - зазначив Зеленський.

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