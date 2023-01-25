Байден відправить Україні 31 танк Abrams - Bloomberg

Важкі американські танки Abrams Україна отримає в рамках нового пакету військової допомоги на суму 400 мільйонів доларів, повідомила Дженніфер Якобс.

Про передачу танків M1 Abrams Україні можуть оголосити найближчим часом - журналістка / Фото Вікіпедія

США передадуть Україні 31 одиницю американських танків Abrams M1. Танки увійдуть до нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів. Про це повідомила репортерка Bloomberg в Білому домі Дженніфер Якобс.

У своєму Twitter-акаунті вона розповіла, що Байден відправить Києву 31 танк Abrams.

"Адміністрація президента США Джо Байдена відправить Україні 31 танк M1 Abrams в рамках угоди на 400 мільйонів доларів", - повідомила Якобс з посиланням на свої джерела.

Передбачається, що про новий пакет військової допомоги Україні, який включатиме Abrams M1, Байден оголосить 25 січня о 19:00 за київським часом.

Танки Abrams для України

Американське видання Politico 24 січня повідомило, що у США розглядають можливість передати Україні близько 30 танків Abrams.

Зокрема, вказувалося, що Пентагон ніколи не відмовлявся від постачань таких танків Києву.

Бригадний генерал США Патрік Райдер пізніше уточнив, що Пентагон поки не готовий анонсувати передачу Abrams Україні.

За його словами, дискусії на цю тему тривають.

Журналісти Reuters розповіли, що США можуть поставити Україні танки Abrams найближчими місяцями.. Як передбачається, Вашингтон вирішив ухвалити таке рішення, щоб мотивувати Берлін передати Києву Leopard 2.

Танки Leopard 2 для України: