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"Путін помилявся від самого початку": Байден назвав головну ціль США у військовій підтримці України

25 січня 2023, 21:00
Американський президент підкреслив, що Сполучені Штати будуть підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно".
'Путін помилявся від самого початку': Байден назвав головну ціль США у військовій підтримці України
Байден назвав головну ціль США у військовій підтримці України / president.gov.ua

Президент США Джо Байден назвав головну ціль Америки у військовій підтримці України. Він наголосив, що наразі провідною метоє є допомога нашій державі захистити свій суверенітет і територіальну цілісність.

"Головна ціль – допомогти Україні захистити себе. Вона не становить наступальної загрози для Росії. Єдина ціль – це захистити себе, свою територію. Саме тому ми все це робимо. І ми не дозволимо якійсь одній країні порушувати територіальну цілісність іншої країни. Наша ціль – збереження суверенітету і територіальної цілісності України. В цьому головна ціль і це головна умова", - заявив Байден під час брифінгу в Білому домі.

Американський президент підкреслив, що Сполучені Штати будуть підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно". Окрім того, він зауважив, що ця допомога спрямована "заради свободи України та свободи інших країн".

"Ми хочемо жити у вільному світі, і щоб наші діти жили у вільному світі. Для цього ми повинні допомогти Україні захистити себе перед лицем цієї загрози", - підкреслив Байден.

Президент США зазначив, що російський диктатор Володимир Путін очікував, що рішучість Європи і Сполучених Штатів ослабне, проте він був не правий.

"Він помилявся від самого початку. Ми – єдині. Особливо, коли зараз наближається рік агресії, ми, як ніколи, – єдині", - наголосив американський лідер.

США передають Україні танки Abrams

Президент США Джо Байден 25 січня оголосив, що Америка ухвалила рішення відправити Україні 31 танк Abrams M1. Українська армія готується до контрнаступу і потребує озброєнь. У Вашингтоні сподіваються, що зброя Заходу допоможе Києву звільнити окуповані Крим і Донбас. Також він додав, що танки Abrams M1 дуже складні в управлінні та експлуатації. Знадобиться час, щоб підготувати фахівців.

Президент України Володимир Зеленський подякував голові Білого дому Джо Байдену за надання 31 одиниці танків Abrams M1. Український гарант вважає, що військова допомога дасть змогу Києву звільнити свої території.

"Дякую Джо Байдену за чергове сильне рішення – надати Україні танки Abrams. Вдячний американському народу за потужну лідерську підтримку! Це важливий крок до перемоги над російським агресором. Зараз вільний світ як ніколи об'єднаний заради спільної мети – звільнення від загарбників України. Рухаємось уперед!" - зазначив Зеленський.

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