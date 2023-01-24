Байден готує передачу Україні танків Abrams: розкрито несподівані деталі угоди

Білий дім може оголосити про передачу Україні "значного числа" танків Abrams вже на цьому тижні.

ЗСУ можуть отримати танки M1 Abrams / Фото Вікіпедія

Україна може отримати від Сполучених Штатів Америки 10 танків Abrams. З такою ініціативою виступив президент США Джо Байден.

На такий крок він може піти з метою розблокувати поставки танків Україні з інших країн, повідомляє Sky News Arabia з посиланням на джерело в Пентагоні.

Відзначається, що Байден готовий доставити Україні 10 танків Abrams для того, щоб посилити тиск на Німеччину, щоб вона в свою чергу почала поставки Leopard.

Раніше німецькі ЗМІ писали про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не хоче самостійно передавати танки Leopard Україні і хоче, щоб США також надали українським військам свої Abrams.

У свою чергу The Wall Street Journal уточнює, що Білий дім може оголосити про передачу Україні "значного числа" танків Abrams вже на цьому тижні.

"Угода усуне розбіжності між США, німцями та іншими європейцями з приводу поставок танків для України на ключовому етапі війни. Київ готує контрнаступ, щоб спробувати повернути українську територію, а Росія мобілізує війська для власних операцій", — йдеться в публікації.

Зміна позиції США послідувала за телефонною розмовою між президентом Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцем 17 січня, в ході якої Байден пообіцяв розглянути питання передачі американських танків, повідомляє видання.

"Це стане частиною більш широкої дипломатичної домовленості з Німеччиною, згідно з якою Берлін погодиться відправити меншу кількість своїх танків Leopard 2, а також схвалить поставку більшої кількості танків німецького виробництва Польщею та іншими країнами", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, глава оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила про те, що після поставок Україні бойових машин піхоти Marder, варто чекати передачі ЗСУ німецьких танків Leopard.

Як пояснила вона в Twitter, це стало результатом зміни позиції федерального уряду Німеччини.

"Це велике полегшення, що федеральний уряд і особливо канцелярія, нарешті, прокладають шлях для поставок танків в Україну", - пише вона.

Раніше прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії Ріші Сунак в ході телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським оголосив про намір поставити українській стороні танки Challenger 2 і артилерійські системи.

"Прем'єр-міністр позначив прагнення Великобританії посилити нашу підтримку України, в тому числі шляхом надання танків Challenger 2 і додаткових артилерійських систем. Прем'єр-міністр і президент Зеленський привітали інші міжнародні зобов'язання в цьому ключі, в тому числі пропозицію Польщі надати роту танків "Леопард", — йдеться в повідомленні на сайті британського уряду.

Інші новини: