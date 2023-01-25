"Важливий крок до перемоги над агресором Росією": Зеленський подякував Байдену за танки Abrams

Світ демонструє єдність заради досягнення спільної мети - звільнення України від російських окупантів, сказав президент Володимир Зеленський.

Танки Abrams для України - чергове сильне рішення, - Зеленський / t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський подякував главі Білого дому Джо Байдену за надання Україні 31 одиниці танків Abrams M1. Український гарант назвав таку допомогу важливим кроком до звільнення країни від російських окупантів.

У своєму Twitter-акаунті президент Зеленський висловив слова подяки Байдену за танки Abrams M1, які увійшли до нового пакету військової допомоги Києву.

Президент зазначив, що постачання Україні танків стануть важливим кроком до перемоги над агресором, а світ демонструє єдність з метою звільнення країни від російських окупантів.

"Дякую Джо Байдену за чергове сильне рішення – надати Україні танки Abrams. Вдячний американському народу за потужну лідерську підтримку! Це важливий крок до перемоги над російським агресором. Зараз вільний світ як ніколи об'єднаний заради спільної мети – звільнення України від загарбників. Рухаємося вперед!"- підкреслив Володимир Зеленський.

Україна отримає танки Abrams M1

Президент США Джо Байден 25 січня оголосив про те, що Штати ухвалили рішення передати Україні 31 танк Abrams M1. За словами глави Білого дому, Київ готується до контрнаступу і потребує посилення своєї армії. У Вашингтоні сподіваються, що військова допомога допоможе Україні звільнити захоплені окупантами Крим і Донбас.

"Ми маємо намір допомогти Україні захистити свою територію і перейти в контрнаступ. Щоб звільнити країну, їм потрібно підвищити свої оборонні здібності... Сьогодні ми виділяємо понад 500 одиниць бронетехніки, а також я оголошую, що ми виділяємо 31 танк Abrams", - зазначив Байден.

Танки Abrams будуть закуплені для України протягом декількох місяців.

Репортер Foreign Policy в Пентагоні Джек Детч повідомив, що в рамках нового пакету військової допомоги в розмірі 400 мільйонів доларів Україна отримає 120 мм снаряди, 8 тактичних машин, а також машини підтримки і засоби для здійснення технічного обслуговування.

Загроза наступу Росії: