Ейдман розповів, хто в РФ насправді зацікавлений в усуненні Путіна від влади

Чимало амбітних і честолюбних людей у силових структурах мріяли б усунути і Путіна, каже Ейдман.

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Ейдман розповів, хто в РФ зацікавлений в усуненні Путіна від влади / Колаж: Главред, фото: скріншот, Facebook Ейдман

Російські олігархи та посадовці стали активно розглядати варіанти впливу на політичну ситуацію в країні-агресорці. Багато з них зацікавлені у тому, аби усунути главу кремлівського режиму Володимира Путіна від влади. Про це під час чату на Главреді розповів соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман.

"У цьому (усуненні Путіна від влади – ред.) зацікавлені практично всі олігархи, тому що багато хто з них опинився під санкціями, і у більшості чимало проблем. Окрім кількох відморозків, так званих, православних олігархів типу Малофєєва і декількох у Сибіру, які збожеволіли на клірикалізмі", - зазначив Ейдман.

За його словами, серед російських олігархів багато тих, хто звик подорожувати, у яких власність по всьому світу. І для них Путін є максимально некомфортним.

"Безумовно, ці олігархи не можуть усунути Путіна, але у них є гроші, і вони можуть заплатити тим людям, які можуть усунути його. Причому гроші величезні. Путін же не знищив єльцинську олігархію – він знищив лише кількох: фізично – Березовського, а як олігархів – Ходорковського, Невзліна та інших. Але в основному залишилися ті самі: Абрамович, Дерипаска, Міхельсон і безліч інших. Навіть у Фрідмана і Авена, які втекли за кордон, уся власність залишилася в Росії, залишилися всі зв'язки і мільярди. Тому цілком можливо, що вони просто профінансують силовиків, які були б готові організувати таку змову", - розповів соціолог.

Він підкреслив, що серед силовиків середньої ланки теж знайдуться охочі. Як зазначив Ейдман, силовики першої лінії сидять, як і Путін, десятиліттями на своїх посадах, і, відповідно, кар'єрні ліфти там закриті.

"Чимало амбітних і честолюбних людей у силових структурах мріяли б усунути і Путіна, і перших осіб у структурах, щоб зайняти їхнє місце. Тож це теж цілком можлива частина змови", - зауважив він.

І третя частина змови, як каже Ейдман, – це, так звані, статські чиновники, знов-таки абсолютно неідеологізовані, які звикли пиляти бюджет, добре жити і вміють підкуповувати виборців.

"Наприклад, Собянін – він у цьому сенсі дуже успішний статський чиновник, який вміє все: і пиляти бюджети, і красти, і підкуповувати виборців, і бути популярним. Тому люди типу Собяніна, Мішустіна, міністрів економічного блоку, які мислять ринково і яким ця війна абсолютно не потрібна, типу керівництва Центробанку і безлічі інших структур могли б якщо не взяти участь у цій змові, то, принаймні, мотивовано її активно підтримати", - підкреслив публіцист.

Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи. З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова. З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД). У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти". У 2011-му році переїхав до Німеччини.

Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"

Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

В РФ вже шукають наступника Путіна

Нагадаємо, раніше генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки заявив, що російські еліти активно зайнялися пошуком наступника Володимира Путіна. Це відбувається на фоні провалів на фронті й погіршення стану здоров'я господаря Кремля. Переважна більшість в елітах розуміє, що виграти війну в Україні неможливо.

Військовий аналітик і письменник Стів Стразерс заявив, що є кілька кандидатів на місце президента РФ у разі смерті диктатора Володимира Путіна. Він не виключив, що в разі смерті Путіна його потенційними наступниками можуть бути Сергій Іванов, колишній міністр оборони, і екс-прем'єр Росії Дмитро Медведєв, який довгий час вважався близькою довіреною особою Путіна.

Як зазначив генерал-лейтенант, відставний офіцер Сухопутних військ США Бен Ходжес, незалежно від того, хто стане наступником російського диктатора Володимира Путіна на посаді президента країни-агресорки Росії, йому буде надзвичайно складно перевершити нинішнього очільника Кремля.

Дивіться відеоверсію чату з Ігорем Ейдманом:

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