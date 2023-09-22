УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Ейдман розповів, хто в РФ насправді зацікавлений в усуненні Путіна від влади

Аліна Дембіцька
22 вересня 2023, 03:10
Чимало амбітних і честолюбних людей у силових структурах мріяли б усунути і Путіна, каже Ейдман.
Владимир Путин, Игорь Эйдман
Ейдман розповів, хто в РФ зацікавлений в усуненні Путіна від влади / Колаж: Главред, фото: скріншот, Facebook Ейдман

Російські олігархи та посадовці стали активно розглядати варіанти впливу на політичну ситуацію в країні-агресорці. Багато з них зацікавлені у тому, аби усунути главу кремлівського режиму Володимира Путіна від влади. Про це під час чату на Главреді розповів соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман.

"У цьому (усуненні Путіна від влади – ред.) зацікавлені практично всі олігархи, тому що багато хто з них опинився під санкціями, і у більшості чимало проблем. Окрім кількох відморозків, так званих, православних олігархів типу Малофєєва і декількох у Сибіру, які збожеволіли на клірикалізмі", - зазначив Ейдман.

За його словами, серед російських олігархів багато тих, хто звик подорожувати, у яких власність по всьому світу. І для них Путін є максимально некомфортним.

"Безумовно, ці олігархи не можуть усунути Путіна, але у них є гроші, і вони можуть заплатити тим людям, які можуть усунути його. Причому гроші величезні. Путін же не знищив єльцинську олігархію – він знищив лише кількох: фізично – Березовського, а як олігархів – Ходорковського, Невзліна та інших. Але в основному залишилися ті самі: Абрамович, Дерипаска, Міхельсон і безліч інших. Навіть у Фрідмана і Авена, які втекли за кордон, уся власність залишилася в Росії, залишилися всі зв'язки і мільярди. Тому цілком можливо, що вони просто профінансують силовиків, які були б готові організувати таку змову", - розповів соціолог.

Він підкреслив, що серед силовиків середньої ланки теж знайдуться охочі. Як зазначив Ейдман, силовики першої лінії сидять, як і Путін, десятиліттями на своїх посадах, і, відповідно, кар'єрні ліфти там закриті.

"Чимало амбітних і честолюбних людей у силових структурах мріяли б усунути і Путіна, і перших осіб у структурах, щоб зайняти їхнє місце. Тож це теж цілком можлива частина змови", - зауважив він.

І третя частина змови, як каже Ейдман, – це, так звані, статські чиновники, знов-таки абсолютно неідеологізовані, які звикли пиляти бюджет, добре жити і вміють підкуповувати виборців.

"Наприклад, Собянін – він у цьому сенсі дуже успішний статський чиновник, який вміє все: і пиляти бюджети, і красти, і підкуповувати виборців, і бути популярним. Тому люди типу Собяніна, Мішустіна, міністрів економічного блоку, які мислять ринково і яким ця війна абсолютно не потрібна, типу керівництва Центробанку і безлічі інших структур могли б якщо не взяти участь у цій змові, то, принаймні, мотивовано її активно підтримати", - підкреслив публіцист.

Хто такий Ігор Ейдман

Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова.

З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД).

У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти".

У 2011-му році переїхав до Німеччини.
Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"
Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

В РФ вже шукають наступника Путіна

Нагадаємо, раніше генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки заявив, що російські еліти активно зайнялися пошуком наступника Володимира Путіна. Це відбувається на фоні провалів на фронті й погіршення стану здоров'я господаря Кремля. Переважна більшість в елітах розуміє, що виграти війну в Україні неможливо.

Військовий аналітик і письменник Стів Стразерс заявив, що є кілька кандидатів на місце президента РФ у разі смерті диктатора Володимира Путіна. Він не виключив, що в разі смерті Путіна його потенційними наступниками можуть бути Сергій Іванов, колишній міністр оборони, і екс-прем'єр Росії Дмитро Медведєв, який довгий час вважався близькою довіреною особою Путіна.

Як зазначив генерал-лейтенант, відставний офіцер Сухопутних військ США Бен Ходжес, незалежно від того, хто стане наступником російського диктатора Володимира Путіна на посаді президента країни-агресорки Росії, йому буде надзвичайно складно перевершити нинішнього очільника Кремля.

Дивіться відеоверсію чату з Ігорем Ейдманом:

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Все в дикому вогні: відео з першими хвилинами після ракетної атаки на Черкаси

Все в дикому вогні: відео з першими хвилинами після ракетної атаки на Черкаси

17:18 Україна
Знищені офіцери РФ: штаб ворога в Мелітополі обезголовлений ракетним ударом ЗСУ

Знищені офіцери РФ: штаб ворога в Мелітополі обезголовлений ракетним ударом ЗСУ

16:50 Україна
ЗСУ захопили важливі позиції біля Бахмута: вибивають окупантів і рухаються вперед

ЗСУ захопили важливі позиції біля Бахмута: вибивають окупантів і рухаються вперед

15:55 Україна
Всі головні новини

Останні новини

17:18

Все в дикому вогні: відео з першими хвилинами після ракетної атаки на Черкаси

16:50

Знищені офіцери РФ: штаб ворога в Мелітополі обезголовлений ракетним ударом ЗСУ

16:48

Чому спорт не допомагає схуднути: тренерка приголомшила поясненням

16:24

"Я маю на це право!": Карпачов розповів, чому потрібно бути егоїстом

16:03

Що потрібно намазати на обличчя 23 вересня, щоб зберегти красу: прикмети дня

Україна звільнятиме Крим до кінця 2024-го і здатна знищити Чорноморський флот – КоваленкоУкраїна звільнятиме Крим до кінця 2024-го і здатна знищити Чорноморський флот – Коваленко
15:55

Брюссель відреагував на неочікувану заяву Моравецького про поставки зброї Україні

15:55

ЗСУ захопили важливі позиції біля Бахмута: вибивають окупантів і рухаються вперед

15:41

Вріже холодрига і будуть потужні снігопади: якою буде зима в Україні

15:29

"Чат війни. Мощун": як селище під Києвом стало щитом столиці на початку війни

Реклама
15:28

20 постраждалих, 40 пошкоджених будівель: наслідки ракетного удару

15:12

Фільми про кохання, які варто подивитися: вічна класика і кіно, яке приголомшить

15:08

Олена Зеленська засвітила грайливе декольте на зустрічі з першою леді США

15:01

Що можна подарувати на День вчителя бюджетно: 6 класних ідей

14:55

Вибухом рознесло командний пункт ЧФ: подробиці удару по окупантах у КримуВідео

14:46

Важливі переговори у Вашингтоні: Зеленський - про збільшення кількості ППО

14:41

Україна заплатить 20 000 євро: суворе покарання від УЄФА

13:54

"Довбануло так, що вікна вилетіли": очевидець розповів про ракетний удар по ЧеркасахФотоВідео

13:53

Удари по Криму і РФ: у ГУР розкрили деталі потужної нічної "бавовни"

13:36

Як швидко і легко прибрати катишки з одягу: 3 безвідмовних способи

13:33

Favbet Foundation передав стрілецькому підрозділу ЗСУ пікап високої прохідності

Реклама
13:22

Київ і Варшава домовилися знайти компроміс з експорту українського зерна

13:15

Виводить з себе: Холоденко розповіла, як відповісти на непрохану пораду

13:05

Не усім вдасться знайти капелюх в кімнаті за 12 секунд: надзвичайна загадка на уважність

12:58

Онкохвора Шеннен Доерті пожартувала над своїм раком і невдалим особистим життям

12:54

РФ масовано била по Україні: експерт назвав ймовірні цілі наступного обстрілу

12:51

День вчителя Україна 2023: коли відзначати і чому присвячене свято

12:50

"Обкладали вибухівкою": зірка "Брата-2" родом з Маріуполя цинічно "станцювала на кістках" убитих в драмтеатрі

12:27

Китайський гороскоп на завтра 22 вересня 2023: Кроликам - дивувати, Зміям - відпочинок

12:18

Ще одна країна думає над тим, щоб передати Україні свої F-16

12:02

Все літо боролася за життя: дочка путініста Ернста повідомила про важке захворювання

11:51

Зірка "Кріпосної" Тарас Цимбалюк розповів, чи "нормас" йому було зніматися в проєктах з РФ

11:51

Майже 400 населених пунктів без світла: РФ вперше за 6 місяців вдарила по енергооб’єктах

11:15

Про що мовчать грибники: де найкраще шукати білі гриби

11:01

СБУ і ВМС атакували військовий аеродром "Саки" у Криму – ЗМІ

10:58

Окупанти ниють через "істеричні" спроби генералів відбити Андріївку-ISW

10:24

Обман на кожному кроці: як перевірити порошок на підробку

10:17

Перестаньте готувати рулети з лаваша: вам потрібно всього 2 яйця - новий рецепт

10:17

Росія випустила по Україні 43 ракети з десяти літаків: скільки вдалося збити

10:05

Іменини 22 вересня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

09:56

РФ атакувала ракетами Рівненщину: зруйноване СТО і не тільки, багато людей без світлаВідео

Реклама
09:52

РФ вдарила ракетами С-300 по Харкову: є постраждалі та руйнуванняФото

09:44

Індексація пенсій: якими будуть виплати і приблизна дата

09:40

Що ви побачили першим: оптична ілюзія покаже, наскільки ви впевнені в собі

09:36

Регулярні удари перетворюють Чорноморський флот на флотиліюПогляд

09:10

Як не зіпсувати пуховик: що робити, щоб він не збивався при пранні

09:10

Атака РФ на Київ: у трьох районах уламки наробили біди, постраждали 7 осіб, зокрема і дитинаФотоВідео

09:00

Гороскоп на завтра 22 вересня 2023: Леву - знайомство, а Стрільцю - складний період

08:53

Ракетний удар окупантів: у Київській області постраждали двоє людей - Нацполіція

08:25

Під завалами багато людей: росіяни атакували готель у Черкасах, всі подробиціВідео

08:19

"Моторошно, жах прямо": вночі в Криму лунали вибухи в районі аеродрому окупантівВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Марк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новини
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти