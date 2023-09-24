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У Курську скасували святковий салют через яскраве "привітання" ВСУ

Аліна Дембіцька
24 вересня 2023, 19:50 оновлено 24 вересня, 19:53
Спочатку після ударів влада міста говорила, що "пошкоджено лише дах", а "святкові заходи скасовувати не будуть".
Курск, малют
У Курську скасували святковий салют / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

У російському Курську скаскували салют до Дня міста через атаку української розвідки за допомогою безпілотників. Відповідну заяву зробив мер Курська Ігор Куцак.

Спочатку після ударів влада міста говорила, що "пошкоджено лише дах", а "святкові заходи скасовувати не будуть". Тепер уже вирішили, що "у зв'язку з останніми подіями" росіяни залишаться без святкового салюту.

"У зв'язку з останніми подіями ухвалив рішення скасувати святковий салют на честь Дня міста. Вважаю, це буде розумно з точки зору спокою і безпеки жителів", - написав Куцак у своєму Telegram-каналі.

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Він також закликав мешканців Курська оперативно телефонувати до екстрених служб у разі "виявлення підозрілих предметів".

"Бавовна" в Росії

Як повідомляв Главред, 24 вересня український безпілотник влучив у будівлю ФСБ в центрі російського Курська. Пізніше повідомили про ще один приліт. Співрозмовник УП в ГУР розповів, що спеціальну операцію провела українська воєнна розвідка. Чіткої інформації про масштаби руйнування чи постраждалих наразі немає.

Окрім того, уніч на неділю, 24 вересня, невідомі диверсанти розширили географію "бавовни" на території країни-агресорки Росії. Диверсанти відзначившись вдалими діями в Московській та Калузькій областях.

Зауважимо, що раніше у Зеленського натякнули на збільшення "бавовни" у Росії. Так, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що окупанти, які повернуться з України, самі перенесуть війну на територію Росії.

Ба більше, глава ГУР Кирило Буданов анонсував нову потужну "бавовну" в Криму. Голова української розвідки зазначив, що в українському Криму є багато людей, які чекають на "бавовну" та звільнення півострова від окупантів.

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Курськ війна Росії та України
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