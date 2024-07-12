Балістика РФ не має шансів: у Польщі встановили протиракетний щит НАТО

НАТО посилює роботу над місією із забезпечення європейських країн протиракетною обороною, на черзі Польща.

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В НАТО посилюють протиракетну оборону / Колаж: Главред, фото: U.S. Air Force Tech, Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa

У Польщі розпочав функціонування новий американський об'єкт протиракетної оборони Aegis Ashore. База призначена для виявлення, відстеження та перехоплення балістичних ракет у польоті. Як йдеться в офіційному повідомленні НАТО, цей об'єкт є частиною більшого протиракетного щита НАТО.

В Альянсі зазначають, що ця база протиракетної оборони встановлена з метою захисту європейського населення, територій та сил НАТО у зв'язку із зростаючою загрозою, яку тепер становлять балістичні ракети.

"Це важливий крок для трансатлантичної безпеки та здатності НАТО захищатися від зростаючої загрози балістичних ракет", - пояснив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. відео дня

Він нагадав, що саме балістичні ракети широко використовувалися у війні в Україні та на Близькому Сході, тому НАТО не може ігнорувати цю загрозу і протиракетна оборона стане важливим елементом основного завдання НАТО щодо колективної оборони.

Щодо комплектації протиракетного щита - тепер є два американські об'єкти Aegis Ashore в Польщі та Румунії, есмінці ВМС США в Іспанії і радар раннього попередження в Туреччині.

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Заяви НАТО в контексті російсько-української війни

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда висловив сподівання, що Україна отримає запрошення від НАТО на наступному саміті. До слова, на зараз в Альянсі щодо цього немає єдності — проти виступають, зокрема, США й Німеччина.

Раніше ЗМІ писали, що у тексті декларації, погодженої усіма членами країн НАТО на саміті у Вашингтоні, ітиметься про "незворотність" вступу України в Альянс.

Напередодні генсек НАТО заявляв, що Україна поки що не може стати повноцінним членом НАТО, адже між всіма державами, які є членами альянсу, поки що немає консенсусу та загального погодження. Але у майбутньому Україна обовязково вступить до північноатлантичного блоку.

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