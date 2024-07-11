Нова база США в Польщі готова до застосування - для чого вона

На Півночі Польщі США створили базу ППО, вона призначена для виявлення та перехоплення балістичних ракет.

https://glavred.net/world/novaya-baza-ssha-v-polshe-gotova-k-primeneniyu-dlya-chego-ona-nuzhna-10579925.html Посилання скопійоване

Нова База ППО США у Польщі / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Нова база США знаходиться на Півночі Польщі, вона буде застосовуватись для перехоплення та виявлення ворожих балістичних ракет і вона вже готова для використання. Про це повідомило інформаційне агентство Reuters.

Під час свого виступу на саміті НАТО у Вашингтоні генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг заявив, що така база ц Європі є важливим чинником стримування та протидії балістичним ракетам, які на сьогоднішній день у світі є великою загрозою.

"Як оборонний Альянс ми не можемо ігнорувати цю загрозу. Протиракетна оборона є важливим елементом основного завдання НАТО - колективної оборони", - додав він. відео дня

Також генсек підкреслив, що сьогодні балістичні ракети часто використовуються не лише у війнах на Близькому Сході, але і у війні Росії проти України.

Хто такий Єнс Столтенберг Єнс Столтенберг - норвезький державний і політичний. Прем'єр-міністр Норвегії (2000–2001 і 2005–2013). З 1 жовтня 2014 року - Генеральний секретар НАТО. У вересні 2014 заявив про те, що українське питання стане пріоритетним для нього, пише Вікіпедія.

Спеціальна система ППО, що отримала назву Aegis Ashore, базується в північному польському місті Редзіково. Такий щит має на меті захистити мирних жителів Європи від ракетних атак.

Столтенберг наголосив, що ця військова база є лише одним із елементів загальної системи ППО в Європі. Серед інших ключових елементів щита - другий об'єкт Aegis Ashore в Румунії, есмінці ВМС США, що базуються в іспанському порту Рота, і радар раннього попередження, розташований у турецькому місті Кюреджік.

Розширення НАТО та війна в Україні

Нагадаємо, раніше президент України Володимир зеленський перебуваючи з офіційним візитом в США провів переговори із спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном. Зокрема в ході переговорів Майк Джонсон повідомив про позицію Конгресу США щодо ударів далекобійним американським озброєнням вглиб території Росії.

На днях Зеленський в рамках саміту НАТО у Вашингтоні провів перші переговори із новим прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.

Також стало відомо, що одіозний угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що не буде підтримувати місію Україна-НАТО. Про це політик написав у соцмережі Х.

Інші новини про європейську політику та війну:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред