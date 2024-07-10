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Одна з країн НАТО підштовхує Альянс до того, щоби запросити Україну

Яна Ставська
10 липня 2024, 19:51
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У НАТО погодилися, що у рамках цього саміту Україна навряд отримає запрошення.
Одна з країн НАТО підштовхує Альянс до того, щоби запросити Україну
Польща "за" вступ України до НАТО / Колаж Главреда. Фото: ОП, пресслужба ЗС Канади

Президент Польщі Анджей Дуда висловив сподівання, що Україна отримає запрошення від НАТО на наступному саміті, пише Європейська правда. До слова, на зараз в Альянсі щодо цього немає єдності — проти виступають, зокрема, США й Німеччина.

"Цей саміт це запрошення, найімовірніше, не надішле. Але я сподіваюся, і буду про це говорити, що воно стане фактом на наступному саміті НАТО, який відбудеться в Гаазі", — сказав Дуда.

Дуда наголосив, що ніхто не з Альянсу не має права диктувати, як вчиняти у цій ситуації членам НАТО, і що це, цитує видання слова польського глави, "має бути демократичне рішення українського народу і країн-союзників".

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Саміт НАТО у Вашингтоні - головне

9-11 липня у Вашингтоні проходить саміт НАТО. Питання стримування агресії Росії і підтримки України є одними із головних на ювілейному зібранні, яке Альянс проводить у 75-й рік від свого створення. Сполучені Штати обіцяють, що на саміті НАТО у Вашингтоні Україна отримає так званий "міст" до членства в альянс.

Однак термінів можливого вступу України до Альянсу текст підсумкової декларації не містить. Вказується, що Україні надішлють запрошення, "коли союзники погодяться, й умови будуть виконані".

Також на зустрічі 10 липня державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про початок передачі Україні винищувачів F-16 з Нідерландів та Данії. Також винищувачі F-16 зобовʼязалась передати Норвегія.

Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, у ході проведення саміту НАТО у Вашингтоні анонсував нові рішення щодо постачання до України літаків F-16. Він нагадав, що Україна вчора, 9 липня, отримала позитивне рішення про передачу ще 5 систем "Patriot", десятків інших систем протиповітряної оборони.

Хто такий Анджей Дуда

Анджей Себастіян Дуда (нар. 16 травня 1972, Краків, Польська Народна Республіка) — польський юрист, політик і державний діяч, 10-й президент Польщі. Кандидат в президенти від партії "Право та справедливість" в президентських виборах 2015 року. Під час першого туру набрав 5,179,092 голосів (34,76 %). У другому турі голосувань, офіційно отримав 51,55 % голосів, перемігши чинного президента Броніслава Коморовського, який отримав 48.45 % голосів. 4 травня 2015 року обраний президентом Польщі й вступив на цю посаду 6 серпня 2015 року, пише Вікіпедія.

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