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Авіація ЗСУ знищила секретний об'єкт РФ на Курщині: ЗМІ повідомили про втрати

Анна Косик
11 червня 2025, 16:59
87
Росіяни бідкаються, що Україна знищила дорогу електроніку і не тільки.
РЭБ, Ми-8
Окупанти побоюються, що в їхніх рядах завівся "кріт", який здав координати складу / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Основне:

  • Українська авіація вдарила по ангару окупантів у Курській області
  • Росіяни заявили про підвищення ефективності роботи авіації ЗСУ

У Глушківському районі Курської області країни-агресорки Росії окупаційні війська зафіксували 4 удари по важливому ангару. Як повідомляють росЗМІ, українська авіація поцілила по секретному складу у селі Кульбаки.

Росіяни стверджують, що на цьому складі зберігалися не боєприпаси і військова техніка, а дещо значно важливіше - системи РЕБ та дорога електроніка.

відео дня

За оцінками окупантів, останнім часом українська авіація почала більш ефективно працювати та уражати об'єкти на території Курської області. Вони навіть побоюються, що в російському угрупованні Північ завівся "кріт", який і здає координати важливих об'єктів РФ на Курщині.

Зокрема й тому, що, як стверджують ЗМІ, у ніч на 11 червня було нанесено удар по розташуванні десантників у селі Мар'їно.

Ситуація в Курській області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українські воїни-десантники спільно з суміжними підрозділами вчергове взяли у полон військовослужбовців армії РФ на Курському напрямку.

Раніше повідомлялося, що українські військові на території Курської області продовжують виконувати бойові завдання. Зокрема в районі населеного пункту Тьоткіне ЗСУ майже безперервно атакують росіян.

Напередодні у штабі угруповання військ Північ країни-агресорки Росії обговорювали план виведення 1 батальйону 56 десантного полку з Тьоткіного через оточення угруповання українськими військами.

Інші новини:

Удари по Росії

Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.

Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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