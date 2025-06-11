Авіація ЗСУ знищила секретний об'єкт РФ на Курщині: ЗМІ повідомили про втрати

Основне:
- Українська авіація вдарила по ангару окупантів у Курській області
- Росіяни заявили про підвищення ефективності роботи авіації ЗСУ
У Глушківському районі Курської області країни-агресорки Росії окупаційні війська зафіксували 4 удари по важливому ангару. Як повідомляють росЗМІ, українська авіація поцілила по секретному складу у селі Кульбаки.
Росіяни стверджують, що на цьому складі зберігалися не боєприпаси і військова техніка, а дещо значно важливіше - системи РЕБ та дорога електроніка.
За оцінками окупантів, останнім часом українська авіація почала більш ефективно працювати та уражати об'єкти на території Курської області. Вони навіть побоюються, що в російському угрупованні Північ завівся "кріт", який і здає координати важливих об'єктів РФ на Курщині.
Зокрема й тому, що, як стверджують ЗМІ, у ніч на 11 червня було нанесено удар по розташуванні десантників у селі Мар'їно.
Ситуація в Курській області - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що українські воїни-десантники спільно з суміжними підрозділами вчергове взяли у полон військовослужбовців армії РФ на Курському напрямку.
Раніше повідомлялося, що українські військові на території Курської області продовжують виконувати бойові завдання. Зокрема в районі населеного пункту Тьоткіне ЗСУ майже безперервно атакують росіян.
Напередодні у штабі угруповання військ Північ країни-агресорки Росії обговорювали план виведення 1 батальйону 56 десантного полку з Тьоткіного через оточення угруповання українськими військами.
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Удари по Росії
Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.
Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.
Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.
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